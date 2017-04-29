Новости культуры

В театре традиционного искусства «Алатау» прошёл творческий вечер казахстанского поэта Серика Калиева

На торжественной встрече собрались многочисленные друзья и коллеги мастера слова. В их числе Мейрамбек Бесбаев, Алтынай Жорабаева, Гульбаршин Тергеубекова и многие другие звезды эстрады, а также акыны. Они от души поздравили Серика Калиева и подарили ему много ярких номеров. Сам поэт также прочитал перед собравшимися несколько своих произведений. Ценители его творчества отмечают, что поэзия Серика Калиева отличается удивительной простотой слов, ритмичностью слога, она пронизана любовью к родной земле.

– Я очень рад, что на творческом вечере собралось так много моих друзей. Некоторых я знаю уже очень давно. Встреча с дорогими сердцу людьми – всегда в радость, – сказал поэт.

Серик Калиев окончил факультет филологии, а затем магистратуру Казахского национального университета имени аль-Фараби, работал директором студенческого клуба, руководил отделом «Казахского радио», был главным редактором корпорации «Атамұра», а затем издания «Қыздар университетi». В 2010 году за вклад в развитие культуры Казахстана поэта наградили медалью и присвоили звание культурный деятель РК.

Маргарита НЕЖДАНОВА

Фото Юрия ВЫБЛОВА

Фильм «Дорога к матери» взял главный приз на ежегодной кинопремии «Ак Илбирс» в Бишкеке

Эта картина – совместный проект киностудии «Казахфильм» и ТОО «Новый мир продакшн». Генеральным продюсером выступила Алия Назарбаева, а режиссером – Акан Сатаев. В основу сюжета картины «Дорога к матери» легла история о силе материнской любви, которая помогла главному герою справиться с испытаниями судьбы. Главные роли сыграли Адиль Ахметов и Алтынай Ногербек.

В рамках кинопремии «Ак Илбис» лента была представлена в трех номинациях – «Лучший фильм Центральной Азии», «Лучший актер Центральной Азии» и «Лучшая актриса Центральной Азии».

Награду Акану Сатаеву вручили кинорежиссер, народный артист Кыргызской Республики, один из учредителей кинопремии Артыкбай Суюндуков и координатор фестиваля азиатского кино в Лос-Анджелесе Асель Шерниязова.

– Спешу поздравить всю нашу съемочную группу. «Дорога к матери» – лучший фильм в Центральной Азии, – написал он на своей странице в социальной сети Instagram.

Это не первая награда картины. Ранее фильм был показан на 38-м Московском международном кинофестивале, а также на Международном кинофестивале «Евразийский мост», где получил Гран-при, а актриса Алтынай Ногербек получила приз за лучшую женскую роль. Кроме того, историческая драма получила три приза кинопремии «Выбор критиков» – приз «Лучшая женская роль» присужден актрисе Алтынай Ногербек, приз «Лучшая женская роль второго плана» достался еще одной героине ленты Аружан Джазильбековой, а приз «Лучшая музыка к фильму» разделили композиторы картины Алим Заиров и Роман Вишневский.

Леля ВЕРЕСОВА

Открыт приём заявок в школу художественного жеста

Это образовательная площадка для молодых художников. Итогом серии занятий становится выставка, которая проходит осенью в рамках фестиваля современного искусства Artbatfest. Евразийский культурный альянс уже второй год подряд воплощает этот проект в жизнь. Его куратор – известный казахстанский искусствовед Юлия Сорокина. В текущем году занятия в школе также будут поделены на три составляющие: лекции, мастер-классы и заключительная выставка. В рамках практической программы участники проекта получат возможность узнать много полезной информации о видеоарте, подготовке перформансов и кураторских практиках. Примечательно, что на этот раз слушателями школы смогут стать и люди с ограниченными возможностями. Для них будут созданы все условия.

Занятия будут проходить в Гете-институте Алматы. Куратором выставки молодых художников, которая состоится в сентябре текущего года, станет арт-директор фестиваля Artbatfest Владислав Слудский.

Для участия в проекте нужно заполнить заявку, которую можно скачать на сайте www.artbatfest.kz, а затем отправить ее на электронный адрес pr@cultura. Заявки принимаются до 30 апреля.

Елена СОКОЛОВА