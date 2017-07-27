О дружбе народов

В прокат вышла франко-бельгийская комедия «Безумные соседи»

Я бы охарактеризовала картину режиссера Филиппа де Шоврона как веселую историю на очень злободневную тему: беженцы во Франции. Что ж, любопытно посмотреть, как относятся к проблеме мигрантов французы и в чем видят решение. Понятно, что история комическая, и все же, в каждой шутке есть доля правды.

Итак, в запале предвыборных дебатов рафинированный буржуа Жан-Этьен Фужероль неосторожно бросает с экрана телевизора, что его любимая Франция открыта для любых иммигрантов, они повсюду найдут себе кров и еду, даже в его доме. Не проходит и суток, как у его ворот появляется цыганский табор во главе с наглецом Бабиком. Не пустить – потерять голоса избирателей. Размеренной семейной жизни приходит конец: нежданные гости плавают в крытом бассейне, устраивают концерты во дворе, обживают хозяйский туалет, пьют коллекционные вина и даже пытаются приударить за женой Жана-Этьена…

Фильм получился не только веселым, но и очень добрым. Это и колоритный буржуа, в которого перевоплотился один из наиболее популярных сегодня комических актеров во Франции Кристиан Клавье, и француз с марокканскими корнями Эри Абиттан, перевоплотившийся в цыгана, ставший его новым другом, и красавица-супруга буржуа, которую сыграла Эльза Зильберштейн.

Очень украшают картину эпизодические персонажи, например слуга буржуазной четы. Моменты с его участием получились очень запоминающимися. А фильм в целом – добрым, забавным и по-хорошему абсурдным, проникнутым французским юмором. Лента наполнена шутками, в основном высмеивающими то, как господин Фужероль со своей супругой пытаются сохранить невозмутимый вид там, где все трещит по швам, принять обычаи и традиции другого народа. Иными словами, не просто примириться с присутствием цыган в их жизни, но и искренне полюбить этих милых людей.

И все же фильм показывает двойственное отношение французов к мигрантам, лицемерие и ложь политиков. Впрочем, в картине высмеивается поведение не только французов, но и гостей, которые порой чувствуют себя чересчур как дома и забывают, кто здесь все-таки хозяин.

Можно подумать, что фильм пропагандирует дружбу народов. Особенно если учесть забавный эпизод в начале, когда француз случайно присоединяется к группе цыган. А еще, конечно же, финальную сцену, в которой тоже в определенной степени торжествует дружба народов. Тем не менее режиссер не навязывает никому свое мнение. Он дает зрителям право выбора.

Елены СОКОЛОВА