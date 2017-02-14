Образ истории

В Государственном музее искусств подвели итоги конкурса «Независимость, завещанная предками»

В течение года художники посещали организованные историками семинары, выбирали ту или иную тему и работали.



– Мы решили запустить этот масштабный проект, когда, готовясь к юбилейной выставке в честь 25-летия Независимости Казахстана в прошлом году, поняли, что в нашем фонде не так много произведений на исторические темы. Конкурс помог бы изменить ситуацию. Идею поддержал Союз художников Казахстана, – рассказала заместитель директора Государственного музея искусств имени Кастеева Светлана Кобжанова.

Конкурс вызвал большой интерес. В нем приняли участие 90 художников со всей республики. Лучшие работы отбирала специальная комиссия, в состав которой вошли представители музея и Союза художников Казахстана. После долгих обсуждений и споров члены жюри определили победителей. Первое место занял Даурен Кастеев – внук известного казахстанского художника Абылхана Кастеева. Его пронзительный триптих, посвященный годам великого бедствия, которое пережил казахский народ, сразу покорил жюри. Конкурсная работа включает в себя картины «Молитва», «Плач народа» и «Ополчение», которые можно увидеть на итоговой конкурсной выставке в центре зала. Мастер показывает трагедию глазами маленькой девочки, которая изображена на центральной картине. Она будто молится о благополучном будущем для своей страны.

– Я посвятил свою работу именно годам великого бедствия, так как считаю, что это был один из важнейших моментов в нашей истории. Казахскому народу грозило исчезновение, но мы сумели отстоять свои земли, – говорит Даурен Кастеев. – Именно поэтому на центральной картине вы видете колесо – это символ жизни и светлого будущего.

По словам художника, когда он работал над картиной, то думал о том, что хотел бы, чтобы дед гордился им.

– Это было мощным стимулом для меня. Я представлял, что Абылхан Кастеев смотрит на меня с небес. Быть потомком этого великого художника большая честь для меня и в то же время ответственность, – поделился Даурен Кастеев.

Выделяется среди остальных работ и картина Мейржана Нургожина, занявшего второе место на конкурсе. Он посвятил свою работу оружию и нелегкому труду кузнецов.

– Многие художники предпочитают писать яркие сцены битв, а мне вдруг показалось не менее важным изобразить будни кузнецов, ведь именно люди этой профессии создали оружие, принесшее нам победу, – отметил художник.

Третье место занял Асет Жакыпбек за свое полотно «В преддверии образования Золотой орды».

Всего в экспозиции представлено более 60 живописных произведений и скульптур. Организаторы конкурса отмечают высокий уровень работ.

– Все произведения широкоформатные, многофигурные, со сложным композиционным построением. В каждой картине – своя трактовка темы и оригинальное цветовое решение. Художникам удалось выполнить главную задачу конкурса – создать художественные образ, изобразить исторические личности и события, сохранившиеся в памяти народа, – рассказала куратор выставки Самал Мамытова.

Экспозиция будет работать до 10 марта.



Леля ВЕРЕСОВА

фото Юрия ВЫБЛОВА