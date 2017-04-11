Окно в Европу

Художник Евгений Фридлин на этот раз представил свои европейские работы

В прошлом году он принял участие в крупной ярмарке в голландском Роттердаме. Итогом этого стало не только признание мастера в Европе и приглашение преподавать, но также серия работ, посвященных городам, которые посетил художник во время путешествия. Увидеть произведения, на которых запечатлены красоты Амстердама, Роттердама, Гааги и других жемчужин Европы, можно в галерее «Улар».

– Когда я вернулся из поездки, мне захотелось сохранить те яркие впечатления, которые от нее остались. Так появилась идея этой персональной выставки, – рассказывает Евгений Фридлин. – Во время поездки в Голландию на меня огромное впечатление произвела архитектура. Это так не похоже на то, что мы видим в Алматы. И еще. Открытием для меня стало Северное море. Его красоту трудно передать, но я все же попытался это сделать.

Подтверждением тому служат десятки картин.

– Легкие, смелые и сильные переходы от контрастного монохрома к импрессионистскому фейерверку красок особенно заметны в картинах, выполненных в любимом жанре художника – городском пейзаже. Условные, размытые, нечеткие геометрические абстракции и пейзажи Фридлина не утрачивают связи с реальностью и сохраняют пространственную глубину, – говорит искусствовед Кристина Акманова.

Впрочем, в экспозиции представлены работы, посвященные не только Европе, но и Алматы, ведь многим Евгений Фридлин известен в первую очередь как автор живописных и наполненных особым теплом пейзажей нашего мегаполиса. В основном это центр города, так называемая старая Алма-Ата. Есть среди них и фантазийные работы, имеется в виду, что на этих холстах изображены знаковые для города здания, которых давно уже нет. В частности, это кафе «Акку» или старое здание ТЮЗа, которое сгорело много лет назад. У старшего поколения эти полотна вызывают ностальгию, а молодежь благодаря им может представить, какой Алма-Ата была когда-то.

– Это была моя идея – совместить серию работ, посвященных Европе, с алматинскими пейзажами, – говорит директор галереи «Улар» Юрий Маркович. – Таким образом, посетители могут увидеть больше граней творчества художника на одной выставке. Также нам хотелось поделиться радостью от того, что казахстанских художников потихоньку начинают узнавать в Европе. В этом году планируем поехать в Амстердам уже не только с Евгением Фридлиным, но и с несколькими молодыми художниками.

Персональная выставка Евгения Фридлина «Голландский маршрут» продлится до 11 мая. Посетить ее можно в любой день, кроме воскресенья, с 10.00 до 18.00. Вход свободный. Адрес галереи «Улар»: ул. Панфилова, 92.



Елена СОКОЛОВА

Фото Юрия ВЫБЛОВА