Осенний актив

Гид от «Вечерки» расскажет, где горожане смогут спортивно отдохнуть и сколько это стоит

Пролететь «Шелковый путь»

Почувствовать себя лесным Тарзаном можно в уникальном троллейном парке «Шелковый путь». Это самый крупный парк в своем роде в Азии и третий по величине в мире. Полоса испытаний включает в себя 7 трасс общей протяженностью почти три километра. Особенностью воздушного аттракциона является то, что каждая трасса символизируют места стоянок Великого шелкового пути от Китая до Европы. Скоростной спуск происходит на специальном ролике по натянутому тросу.

Вы пролетите прямо над ущельем между вековыми елями на высоте 126 метров, разгоняясь до 100 километров в час! Преодоление всей трассы, которая пролегает по обе стороны ущелья Ой Карагай и располагается на разных уровнях высоты, займет около трех часов. Время может увеличиться в зависимости от уровня физической подготовки.

Это экстремальное путешествие будет не только увлекательным и захватывающим дух, но и информативным: в специальных беседках, где между маршрутами можно будет перевести дыхание, опытный гид расскажет о занимательных фактах Шелкового пути, а также об особенностях флоры и фауны данной местности.

Однако для участников есть и свои ограничения. Людям весом более 130 килограммов прохождение троллея не рекомендовано. Возрастные ограничения – от 18 и старше.

Время начала туров: с10.00, с 14.00, с 18.00.

Стоимость прохождения 7 трасс – 32 000 тенге. Отдельный билет на трассу «Ой Карагай» (560 метров) – 10 000 тенге.

Бронирование тура: +7-701-929-41-44.

Погнали!

Кто не любит быстрой езды? Только тот, кто никогда не ощущал прилив адреналина и эмоций от скорости и интересной трассы. В картинг-центре «Метро» стать настоящим гонщиком может каждый. Для этого даже не нужно иметь водительское удостоверение. Прокатный картинг доступен абсолютно всем вне зависимости от навыков вождения, возраста и пола. К тому же картинг – это возможность испытать на себе все ощущения пилота гоночного болида, находясь при этом в полной безопасности.

Алматинский картинг-центр – это уникальная по своим техническим решениям, единственная в СНГ двухуровневая крытая кольцевая трасса. Гоночные машины германского производства. Участникам выдается шлем для безопасности и проводится полный инструктаж.

Место: картинг-центр «Метро» (ул. Жандосова, 2б).

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 23.00.

Стоимость заезда: детский билет – 800 тенге, взрослый или семейный билет – 1200 тенге.

Робин Гуд нашего времени

Хотите научиться стрелять из лука и арбалета? Легко! Для этого даже не нужно быть владельцем столь редкого оружия. Алматинский клуб «Таргет» приглашает проверить свою меткость и узнать об основах стрельбы из лука всех желающих вне зависимости от возраста, уровня физической и стрелковой подготовки. Это первый в Казахстане клуб, основанный в 2012 году при поддержке Федерации стрельбы из лука. Истоки такого актива лежат в древности, когда этот снаряд считался одним из лучших видов оружия как на охоте, так и на войне. По данным археологов, первые луки появились еще в каменном веке, так что их можно причислить к первым изобретениям человечества. Что интересно, лук использовали практически все народности мира. Сейчас популярность данного вида спорта снова набирает обороты. Такой спортивный вид отдыха помогает избавиться от стрессов, кроме того укрепляются мышцы рук и брюшного пресса, формируется правильная осанка, занятия способствуют тренировке глазных мышц и хрусталика, а главное, несут массу позитивных эмоций, особенно когда стрела пронзает цель.

Перед тем как взять в руки оружие, все проходят тщательный инструктаж по технике безопасности.

Место: Atakent Mall, 2-й этаж (ул. Тимирязева, 42).

Режим работы: ежедневно c 12.00 до 22.00.

Запись по телефону: +7-705-309-69-65.

Стоимость 1 часа стрельбы из лука или арбалета: в будни от 2000 тенге, в выходные – от 3000 тенге.

Прыжок в детство

Если вы думаете, что батуты это исключительно детское развлечение, то глубоко ошибаетесь! Самый большой в Алматы батут для детей и взрослых расположен в торгово-развлекательном центре Mega Alma-Ata. Батутный парк Kango – это активные развлечения для людей всех возрастов. Здесь вы найдете различные аттракционы — батуты для взрослых и детей, альпинизм, курсы ниндзя, фитнес-классы по прыжкам, а также возможность провести «прыгательную вечеринку». Всем известно, что прыжки на батуте укрепляют здоровье, поддерживают хорошую физическую форму, придают бодрость и тонус всем группам мышц, но самое главное, проводить так время безумно весело и позитивно. В парке Kango имеется зона свободных прыжков, спортивных батутов, зона доджбол, проводится баскетбол на батуте, мягкие гладиаторские бои и даже предусмотрена полоса препятствий. Имейте в виду, что вход в батутную зону только в носках.

Место: ТРЦ Mega Alma-Ata (ул. Розыбакиева, 263).

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Стоимость посещения: от 2000 тенге за человека.

Войнушка в 3D

Оказаться в центре военных действий и побывать на охоте сейчас можно, даже не выходя из зала. В Алматы открылся первый страйкбольный интерактивный 3D-тир. В основе лежит профессиональный симулятор «Штурм», который изначально используется для подготовки бойцов спецназа. Участие в такой «перестрелке» обеспечивает высочайший уровень ощущения реальности.

Попадая в игровую зону симулятора, игрок оказывается в самом эпицентре событий. На большом экране разворачивается игровой сюжет, а у бойца в руках страйкбольное оружие, имеющее 100-процентное сходство с боевыми аналогами. Но стреляет оно не настоящими патронами, а пластиковыми 6-миллиметровыми шариками. От оружия чувствуешь реальную, а не виртуальную отдачу и звук настоящего выстрела. Стрельба проходит по принципу компьютерной игры: но у бойца в руках не джойстик, а автомат Калашникова, кольт, М-16, пистолет Беретта или даже штурмовая винтовка G-36.

В интерактивном тире имеется более 650 сценариев игр. Такой стрельбой можно заниматься в любое время года при любых погодных условиях. Форма одежды любая, кроме того, разрешено приносить с собой еду и напитки.

Место: стрелковый клуб «АК-47 БОЕЦ» (ул. Карасай батыра, 156а).

Режим работы: с 12.00 до 22.00 (понедельник – выходной).

Запись по телефону: +7-776-746-47-47.

Стоимость одной игры: 1000 тенге.

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

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