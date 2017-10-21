Осенний марафон

В это воскресенье в Алматы в рамках городской программы «Спорттық Алматы» пройдет заключительный массовый велопробег

В торжественном параде «двухколесных коней» приглашаются принять участие все желающие независимо от возраста и физической подготовки.

На закрытии сезона ожидают яркие концертные шоу-программы, а также розыгрыш сразу 10 велосипедов и других ценных подарков.

Сбор и регистрация участников с 8.30 на территории БЦ «Нурлы Тау» (пр. Аль-Фараби), здесь необходимо получить специальные номерки от организаторов, которые будут участвовать в лотерее. Старт объявят ровно в 9.00.

Общая протяженность маршрута 8 километров. Велолюбители проедут по проспекту Сейфуллина, улицам Сатпаева, Байзакова, Абая, Желтоксан и финишируют на площади «Астана». Приехавшие первыми 600 участников будут награждены медалями «Спорттык Алматы».

Организаторы напоминают, что обязательным требованием ко всем участникам велопробега является наличие специальных защитных шлемов в целях собственной безопасности.

На высокогорном катке «Медеу» сезон только открывается. Сегодня весь день здесь проходят массовые катания, масштабная развлекательная программа с выступлением современных звезд эстрады, а также веселые фотосессии и любительские состязания. Все желающие также смогут узнать о том, как получить бесплатные уроки по основам катания на коньках.

Кроме того, сегодня на Центральном стадионе пройдет долгожданный матч по футболу между алматинским «Кайратом» и командой «Акжайык» из Уральска. Начало соревнования в 15.00.

Наталья ГЛУШАЕВА

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