Особая роль

Международный фестиваль исполнительских искусств «Откровение»

С 1 по 13 февраля в Алматы пройдет четвертый международный фестиваль исполнительских искусств «Откровение». На этот раз главной идеей станет участие в творчестве людей с ограниченными возможностями.

О том, что такое современный театр и что ждет наших зрителей, поделились продюсер и директор фестиваля Ольга Султанова, директор международного фестиваля современного искусства ARBAT FEST Ольга Веселова, координатор молодежных программ Фонда Сорос-Казахстан Сауле Мамаева.

Ольга Султанова:

– Рынок Казахстана до сих пор не насыщен современными театральными постановками, но я вижу, какие большие подвижки происходят после того, как начал работать наш фестиваль. «Откровение» обрастает международными и культурными связями, это отражается на новых творческих поисках наших режиссеров, у них рождаются новые совместные проекты. В программу казахстанского шоу-кейса вошло восемь спектаклей, которые мы отбирали в течение года. Каждый из них стал для Алматы настоящим событием, их ставили как молодые, так и опытные режиссеры. Фестиваль откроется спектаклем «Причины жить», который поставил Виктор Немченко в театральной мастерской «Дом Q».

На этот раз зрителей ждут не только ночные, но и утренние показы. Так что спектакли у нас будут идти практически круглосуточно. Все постановки, которые я отобрала, достойны представлять нашу страну международным гостям и являются примером жизни современного театра и процессов творческого поиска. Это и авторский проект Дарьи Спиваковой «Психоз», и «Лир Патша» («Король Лир») Казахского академического театра драмы им. Ауэзова, и «УЯТ» «АРТиШОКа», и авторский проект Ольги Малышевой «Комьюнити».

К сожалению, ничего интересного для нашего шоу-кейса я не смогла подобрать в театрах, которые действуют в других городах Казахстана. В сентябре я побывала на 25-м республиканском фестивале драмтеатров и посмотрела там 9 спектаклей. И лишь один из них удостоился моего внимания. Это спектакль музыкального казахского театра им. Куанышбаева из Астаны «Вишня» по пьесе «Вишневый сад» А.П. Чехова. Его поставил режиссер Сергей Потапов из Якутии. Мы пригласили этот театр с данной постановкой на «Откровение», но, к сожалению, он не смог приехать, потому что не получил финансирования. Так что пока весь креатив сосредоточен в Алматы.

Что касается гостевой программы, все спектакли, которые в ней представлены, надо обязательно смотреть всем. Хэд-лайнером программы станет балет «Кафе «Идиот», который к нам привезет театр из Москвы «Балет Москва». Это великолепнейшая визуальная работа – смешение классического балета и контемпорари денса по известному роману Достоевского. В Казахстане никто не создавал подобные постановки. Ко многим вещам, которые происходят на «Откровении», можно применить слово «впервые».

Три другие постановки – «Топливо» (независимый Pop-up Theatre (Санкт-Перетбург), «Национальный план развития» (Театр Dirty Deal Teatro, Рига), «ВЯТЛАГ» (независимый Театр.doc, Москва) – документальные моноспектакли, но они очень разные по сути.

В этом году мы расширили образовательную программу фестиваля. Пройдут лекции и мастер-классы от наших зарубежных гостей. Развернут работу две лаборатории социального и инклюзивного театров с участием наших художников. Мы пригласили театр из Армении NCA.Small Theatre с инклюзивным спектаклем «Не оставляй меня». Когда я увидела эту работу, то была потрясена – никогда так не смеялась и не плакала одновременно. Это прекраснейший пример, когда перед тобой выступают и профессиональные актеры, и люди с ограниченными возможностями, и ты видишь в них искренность, простоту, не замечая физических или ментальных недостатков. На спектакле восприятие идет на другом, непривычном для нас уровне импатии, когда ты подсознательно ставишь себя на место другого человека. Также состоится презентация книги «Антология финской современной драматургии», которую представит наш гость из Финляндии Надежда Симакина.

В рамках лаборатории социального инклюзивного театра мы представим и документальный фильм «Молчаливая дива» о людях с синдромом Дауна.

Сауле Мамаева:

– Мы были очень рады, когда Ольга Султанова пришла к нам с предложением в рамках театрального фестиваля «Откровение» поддержать ее проект по инклюзивному театру. Куратором лаборатории социального инклюзивного театра «Действуя буквально» является театральный режиссер Борис Павлович из Санкт-Петербурга и художник Ксения Перетрухина из Москвы. В ее работе примет участие 20 наших актеров, которых затем можно интегрировать в другие социальные театральные и междисциплинарные проекты. Нас поддержало 6 фондов, через которые мы смогли связаться с родителями детей аутистов и страдающих синдромом Дауна. В смешанную группу вошло 100 таких ребят, которые проживают в Алматы.

На сцену в спектаклях армянского театра выйдут люди с физическими и ментальными нарушениями. Что касается наших соотечественников с аналогичными проблемами, то они будут присутствовать на практическом курсе, где смогут взаимодействовать с актерами. Возможно, и они впоследствии смогут стать действующими лицами в постановках казахстанских режиссеров. Я знаю как минимум двух наших режиссеров, у которых уже витают идеи поставить в Алматы инклюзивные спектакли. Во время проекта они смогут понять, как осуществляются подобные постановки, как интегрировать в них людей с ограниченными возможностями. К сожалению, в нашей стране пока нет примеров таких постановок. Единственный театр глухих в Астане, увы, закрыт. Цель лаборатории – создание крупного центра инклюзивного театра в Казахстане. Но невозможно что-либо сделать, пока нет образовательного фундамента, пока люди не понимают, зачем это. Поэтому для начала мы решили наглядно на примере показать, как это работает в мире. Вопросы защиты прав людей с особыми потребностями и их интеграция в наше общество занимает особое место в работе Фонда Сорос-Казахстан. За 20 лет нашей деятельности у нас более десятка партнеров по всему Казахстану в лице общественных организаций, бенифенциарами которых являются люди с психическими нарушениями. Два года назад фонд открыл инициативу «Общество для всех», которая занимается интеграцией взрослых людей с ментальными нарушениями. На наш взгляд, это наиболее уязвимая и изолированная группа среди людей с особыми потребностями.

Работать и учиться без изоляции от общества, реализовывать себя – девиз нашей инициативы «Общество для всех». Мы ее осуществляем через такие партнерские проекты, как «Тренинг кафе», которое открыто в Алматы. Там в первый раз в Казахстане при поддержке городских властей была осуществлена возможность трудоустроить 40 молодых людей с ментальными нарушениями. Аналогичные проекты будут осуществлены в Астане и Актау.

Лаборатория «Действуя буквально» социального инклюзивного театра будет впервые действовать в нашей стране в таком масштабе. Она будет представлена двумя лекциями Бориса Павловича и Ксении Перетрухиной – признанными специалистами, которые развивали инклюзивное образование театра у себя. Практический курс лаборатории самый, на мой взгляд, интересный и первый в своем роде в Казахстане. 20 людей с синдромом Дауна и расстройством иммунистического спектра смогут получить практики и технологии взаимодействия по созданию театрального действа на сцене. За этим процессом смогут наблюдать как режиссеры, так и сотрудники фондов. Конкретные практики и технологии лягут в основу зарождения примеров театральных проектов в Алматы, Казахстане.

Ольга Веселова:

– Мне бы хотелось остановиться на художественно-творческом моменте фестиваля. В современном мире мы не чувствуем в себе потенциал повлиять на какие-либо процессы, что-то изменить. Чаще всего мы подстраиваемся под какие-то обстоятельства, действующую политику нашего общества. Театр способен возбудить в нас эти силы преображения окружающей действительности, является некой площадкой для отработки неких идей и технологий. Восприятие театра как некого полигона созвучно современному искусству. Театр «Участие» предполагает не только действие профессионалов, но и соучастие зрителя, что совершенно ново для Алматы. Это на грани театрального действия и перформанса. В лаборатории примут участие 20 художников, которых мы выберем на конкурсной основе. Они устроят представление «Обед», действие будет разворачиваться во время приготовления… еды. Именно за этим процессом мы часто обсуждаем что-то для нас важное. Раньше это чаще происходило на кухне, сейчас – в кафе с друзьями. На Новый год мы устраивали выставку пир-той, которая была посвящена идее праздника в нашей культуре. Там были представлены произведения, сделанные из еды. На сей раз нас ждет нечто совсем другое. Одно могу сказать точно – это будет интересно.

Результаты этого эксперимента можно будет увидеть 5 февраля в пять вечера в галерее «Тенгри умай».

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ