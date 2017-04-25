Остановись, мгновенье!

выставка фотохудожницы Галины Ан

В экспозиции представлены около двухсот фотографий, сделанных в разных жанрах и стилях. Галина Ан ушла из жизни в прошлом году, однако ее душа и сегодня продолжает жить в созданных ею фотоработах.

На выставке можно увидеть живописные пейзажи, «говорящие» портреты, жанровые сценки и так далее. Каждая работа фотохудожницы соловно небольшая история из жизни. Все снимки наполнены теплотой и искренностью, словно автор пыталась запечатлеть на них всю красоту и многообразие оружающей ее жизни. Многие из представленных в зале снимков отражают впечатления автора от различных путешествий. Родные, друзья и знакомые сегодня вспоминают, что, куда бы и с кем бы ни ездила Галина, у нее на плече всегда был фотоаппарат.

Фотографией Галина увлеклась в 2008 году. Окончила фотошколу известного фотографа Сергея Варыгина, после этого участвовала в трех городских выставках ее выпускников в Государственном музее искусств имени Кастеева.

Искусствоведы отмечают, что фотографии Галины Ан это не просто снимки, на которых кто-то прекрасно или не очень выглядит, а конкретный момент реальности, материальное воплощение ее чувств, желаний, эмоций, переживаний, частичка внутреннего мира.

Выставка продлится до 7 мая. Посетить ее можно в любой день, кроме понедельника, с 11.00 до 19.00.



Леля ВЕРЕСОВА

Фото Юрия ВЫБЛОВА