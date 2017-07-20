От кино до кюев

ЕХРОафиша

В Астане с 22 по 28 июля в Центральном концертном зале «Казахстан» пройдет XIII Международный кинофестиваль «Евразия»

кинофорум является крупнейшим в Центральной Азии, аккредитованным Международной федерацией продюсерских ассоциаций (FIAPF) наряду с такими фестивалями класса «А», как Канны, Берлин и Венеция. Фестиваль представит обширную мировую панораму фильмов, созданных в 2016-2017 годах. В конкурсные и внеконкурсные секции войдут полнометражные и короткометражные картины, авторское, жанровое и документальное кино. Пройдет конкурс детских фильмов «Пять континентов», а также программа развивающихся стран «6 плаза», организованная совместно с ЕХРО-2017. Показы будут сопровождаться обсуждением фильмов с их создателями в формате «вопрос – ответ», что позволит зрителям стать активными участниками кинофестиваля и встретиться со звездами кинематографа.

Впервые в истории в рамках МКФ «Евразия» пройдет кинорынок Eurasia Film Market с участием продавцов и покупателей фильмов стран СНГ, Востока (Китай, Индия, Южная Корея) и Запада (Европа, Америка). Основной целью проведения кинофестиваля «Евразия» является развитие казахстанской киноиндустрии, повышение интереса широкой общественности к киноискусству и создание условий для плодотворного сотрудничества стран Азии и Европы.

В театре «Астана Балет» 26 июля и в национально-культурном комплексе «Этноаул» 27 июля пройдет концерт Государственной хоровой капеллы им. Б. Байкадамова.

В репертуар капеллы входят хоровые обработки народных песен и кюев, сочинения крупных форм – сюиты, поэмы, кантаты и оратории выдающихся русских и зарубежных классиков, а также произведения современных композиторов Казахстана.