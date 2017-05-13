От крепости до мегаполиса

«Верный – Алма-Ата – Алматы»

В фотогалерее академии кино и телевидения университета «Туран» проводится выставка документальной фотографии «Верный – Алма-Ата – Алматы».

Организатором выставки является фотоклуб «Медео», который посвящает ее 150-летию со дня преобразования Верненского укрепления в город Верный – 11 апреля 1867 года по старому стилю.

Шестьдесят черно-белых и цветных фотографий показывают, как развивался, хорошел или изменялся не в лучшую сторону когда-то самый зеленый город Советского Союза.

В историческую часть экспозиции вошли снимки из Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписей Казахстана и Центрального государственного архива города Алматы. Свою лепту в иконографию города внесли и члены фотоклуба Владислав Елагин, Валерий и Ольга Коренчуки, Алим Хайдаров, Владимир Шургаев.

Выставка продлится до 24 мая по адресу: пр. Достык, 110 (южнее пр. Абая), академия кино и телевидения университета «Туран», 2-й этаж. Ежедневно с 9.00 до 19.00, кроме субботы и воскресенья. Вход свободный. Телефоны для справок: 267-30-02, 87773590786.



Индира САТБАЕВА

Фото предоставлены

фотоклубом «Медео»