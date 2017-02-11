Отдых с Валентином

Гид от «Вечерки»: как с пользой провести уик-энд и отметить День святого Валентина

День святого Валентина в Еsentai Мall

Специальную программу к Дню всех влюбленных подготовил для алматинцев торгово-развлекательный центр Еsentai Мall. Только 14 февраля, в самый романтичный праздник в году, у пар будет возможность неофициально зарегистрировать брак в особой обстановке на 24 часа. Репетицию свадьбы для влюбленных проведут медийные личности – ведущие, шоумены и известные блогеры. Прошедших регистрацию будет ждать розыгрыш призов – сертификаты от ресторанов, кафе и баров, подарочные косметические наборы, билеты в кино и многое другое. Еще одним сюрпризом для «молодоженов» в этот вечер станет бесплатный киносеанс. Кроме того, на 3-м этаже с 17.00 до 22.00 будет ждать художник-шаржист, который напишет для пары шуточный портрет, а каллиграф поможет создать оригинальную валентинку.

Дата и время: 14 февраля, «регистрация» брака – с 17.00.

Место: ТРЦ Еsentai Мall (пр. Аль-Фараби, 77/8).

Участие во всех видах программы – бесплатное.

Телефон 330-88-77.

Новый год по восточному календарю Сольналь

В субботу, 11 февраля, во Дворце студентов алматинцев ждет грандиозное представление, посвященное празднованию Нового года по лунному календарю. По традиции подарок жителям города преподнесут алматинский Корейский национальный центр при поддержке акимата города. В программе примут участие артисты Республиканского академического корейского театра, празднующего в этом году свое 85-летие. Зрители увидят яркое шоу с самобытными народными танцами, корейскими барабанами, в программу также вошли вокальные номера. Помимо артистов театра на сцене выступят представители корейской поп-культуры и самодеятельных творческих коллективов – ансамблей национального танца. Кроме того, алматинцев поздравят специально приглашенные артисты из Республики Корея и звезды казахстанской эстрады.

В праздновании примут участие депутаты Мажилиса Парламента РК и маслихата города Алматы, члены Ассамблеи народа Казахстана, представители посольства Республики Корея в Республике Казахстан, а также деятели науки и культуры.

Дата и время: 11 февраля в 15.00.

Место: Дворец студентов имени

У. Жолдасбекова (пр. Аль-Фараби, 71/24).

Стоимость билетов: 1000 и 1500 тенге.

Телефон 384-82-78.

Выставка зарубежного образования EduExpo-2017

Представители ведущих университетов и языковых центров Европы, Азии, Великобритании, США, Канады и Австралии соберутся 12 февраля в Алматы на выставке EduExpo-2017. Экспоненты из ближнего и дальнего зарубежья представят учащимся и выпускникам школ, а также студентам колледжей и вузов спецпрограммы по языковым курсам, образовательным направлениям во время летних каникул, ознакомят с условиями визовой поддержки. Максимально выгодные предложения ждут в секторах бакалавриата, магистратуры и докторантуры PhD. Представители вузов также ответят на вопросы о профессиональной стажировке, подробно проконсультируют по программе «Путь в университет».

Дата и время: 12 февраля в 12.00.

Место: отель Rixos Hotel (пр. Сейфуллина, 506/99, уг. ул. Кабанбай батыра).

Вход свободный.

Контакты: intellect.kz, 375-30-38.

Благотворительный концерт «Ұлы дала дауысы»

В субботу, 11 февраля, алматинцы приглашаются в театр «Жас сахна», где пройдет благотворительный концерт «Голос Великой степи» фольклорно-этнографического ансамбля «Туран». Проект инициирован в помощь детям с ограниченными возможностями центра социальной адаптации и трудовой реабилитации «Кенес». Также в концертной программе выступление каскадерской группы Nomad Stunts под руководством Жайдарбека Кунгужинова, в составе которой более 40 профессиональных каскадеров и 30 обученных лошадей. Также зрители познакомятся с театром национального костюма «Арлан», в коллекциях которого можно увидеть мужские и женские одеяния эпохи саков, уйсунов, гуннов.

Благотворительный взнос можно будет опустить в установленную урну. Также в помощь центру будут направлены средства, вырученные на ярмарке изделий, созданных руками детей с особыми потребностями.

Дата и время: 11 февраля в 14.00.

Место: театр «Жас сахна» (пр. Абая, 117,

уг. ул. Жарокова).

Вход свободный.

XII Международный турнир по спортивным танцам Love Story-2017

В эти выходные спорткомплекс «Баганашыл» примет сразу три соревнования по спортивным танцам – XII Международный турнир Love Story-2017, открытое первенство Федерации спортивного танца РК и чемпионат Алматы. Ритмы вальса, танго, самбо и других направлений объединят на паркете танцоров самых разных возрастных категорий – от детских групп в возрасте 4–6 лет и ювеналов до взрослых спортсменов и синьоров – 35+. В прошлом году за призы турнира Love Story состязались спортсмены из Казахстана, России, Кыргызстана и Узбекистана. Заявки на участие подала почти тысяча пар. Все большую популярность набирает и чемпионат города, который проводится уже больше 15 лет.

Дата и время: 11 и 12 февраля, начало соревнований в 10.00, 13.00, 16.00 и 20.00.

Место: спортивный комплекс «Баганашыл» (мкр. Баганашыл, ул. Санаторная, 14)

Стоимость билетов: дневная сессия – 2500 тенге, вечерняя – 3500 тенге.

Телефон +7-775-564-60-10.

Акция «Живая библиотека» на тему «Про любовь»

«Живая библиотека» работает по тем же правилам, что и традиционная: посетители получают читательский билет и выбирают что-то из представленной литературы. Книгу можно вернуть в любой момент и обменять на другое издание. Вот только книги в «живой библиотеке» – это сами люди, а чтение – беседа. «Живые библиотеки» созданы во многих странах мира с целью предоставить людям возможность в неформальной обстановке пообщаться на тему стереотипов и предубеждений.

В субботу, 11 февраля, алматинцы вновь смогут приобщиться к популярному во всем мире формату public talk. Очередная встреча в «читальном зале» пространства SIGS Space будет посвящена Дню всех влюбленных. Приглашенные спикеры затронут болевые точки раннего брака, а также расскажут, что такое любовь с точки зрения науки.

Дата и время: 11 февраля в 16.00.

Место: SIGS Space в баре «Чукотка»

(ул. Гоголя, 40).

Вход свободный при регистрации по ссылке

sxod.im/human-lib-almaty.

Киноночь «Три в одном» к Дню святого Валентина

Алматинцы вновь смогут сэкономить на походе в кино, причем не только деньги, но и время. Очередной киномарафон, включающий в себя показ трех фильмов практически по цене одного, пройдет в ночь с 11 на 12 февраля в кинотеатре Kinoplexx Saryarka. За один сеанс зрителям покажут сразу три самые ожидаемые премьеры февраля – «На 50 оттенков темнее», «Джон Уик-2» и лего-фильм «Бэтмен». Гостей киноночи также ждут столики знакомств, бесплатная профессиональная фотосессия, конкурсы, выступление танцевальной группы и флешмоб.

Дата и время: 11 февраля, начало сеанса

в 23.50.

Место: кинотеатр Kinoplexx Saryarka

(пр. Алтынсарина, 24а, уг. пр. Абая).

Стоимость билета – 2000 тенге.

Билеты можно приобрести в кассе кинотеатра либо заказать по номеру +7-702-671-81-17.

Интерактивный урок для школьников «История казахстанского спорта»

Узнать все самое интересное о национальных видах спорта и выдающихся спортсменах Казахстана поможет увлекательная игра-викторина, разработанная сотрудниками Центрального госмузея. Программа интерактивного урока «История казахстанского спорта» включает в себя тематическую экскурсию, игру-викторину и блиц-опрос. Учащиеся школ смогут познакомиться с историей развития различных видов спорта в Казахстане, в том числе традиционных – байга, кокпар, жорга жарыс, казакша курес, тогыз кумалак, кыз куу. Посетить музейный урок можно до 26 марта. Уроки проводятся по предварительной заявке.

Дата и время: ежедневно, кроме вторника, с 9.30.

Место: Центральный государственный музей РК (мкр. Самал-1, 44).

Стоимость урока-экскурсии – 900 тенге (на группу из 20 человек) + входной билет на каждого школьника – 100 тенге.

Телефон 264-46-50.

Выставка-конкурс «Независимость, завещанная предками»

В зале Государственного музея искусств имени Кастеева проходит выставка по результатам республиканского конкурса «Бабалар аңсаған Тәуелсіздік», посвященная 25-летию Независимости. Главные задачи проекта – показать неизвестные страницы в истории казахского народа, создать художественные образы и изобразить исторические личности. Творческое состязание предполагало создание художественных произведений на историческую тематику в двух номинациях – живопись и скульп-

тура. Национальный конкурс заинтересовал художников из крупных и малых городов страны: Алматы, Астаны, Шымкента, Талдыкоргана, Тараза, Атырау, Кокшетау, Усть-Каменогорска, Караганды и Туркестана. Из 90 претендентов во второй этап прошли 67 мастеров. В портретах и скульптурных композициях конкурсанты создали обобщенный образ исторических событий и личностей.

Победителем конкурса «Бабалар аңсаған Тәуелсіздік» стал Даурен Кастеев с триптихом «Ақтабан шұбырынды», второе место комиссия присудила Мейржану Нургожину за картину «Посещение кузницы Касым Султаном», на третьем – Асет Жакыпбек с полотном «В преддверии образования Золотой Орды». В экспозиции представлены десятки лучших работ конкурсантов.

Дата и время: ежедневно, кроме понедельника, с 10.00.

Место: Государственный музей искусств имени А. Кастеева (мкр. Коктем-3, 22/1).

Стоимость билетов: взрослый – 500 тенге, пенсионный и студенческий – 300 тенге, школьный – 200 тенге, ветеранам ВОВ и труда, инвалидам и детям дошкольного возраста – бесплатно.

Телефон 394-57-15.

Студенческая спартакиада по программе «Спорттық Алматы»

Масштабный городской проект, стартовавший год назад и направленный на развитие массового спорта, представляет первые соревнования под своей эгидой среди студентов вузов. В субботу, 11 февраля, в Центрально-Азиатском университете пройдут турниры по настольным играм – шахматам, шашкам и народной игре тогыз кумалак. Главная цель первенства – определить лучшие студенческие команды, популяризировать данные дисциплины и в целом повысить спортивное мастерство участников.

Состязания по шахматам проводятся в соответствии с правилами Международной шахматной федерации (ФИДЕ) среди мужчин и женщин в командном и личном зачетах. Каждому участнику – 15 минут на партию. Допускаются к участию студенческие команды без возрастных ограничений. Всех игроков поощрят грамотами, победители и призеры получат медали и дипломы. Организатором соревнований выступило городское управление физической культуры и спорта.

Дата и время: 11 февраля в 10.00.

Место: Центрально-Азиатский университет (ул. Джандосова, 60, уг. пр. Гагарина).

Вход свободный.

Мастер-класс по игре на барабанах джембе

Жителям города в этот уик-энд вновь посчастливится погрузиться в мир ритмов Африки и познакомиться с этническими барабанами. Джембе – традиционный ударный инструмент народов Западной Африки, считающийся священным. Эти барабаны – неотъемлемый атрибут как в обрядах врачевания, так и в военных ритуалах и народных танцах. Благодаря активному интересу горожан в субботу, 11 февраля, арт-пространство Yulla совместно с проектом «Барабаны Алматы» проведут сразу два мастер-класса подряд, причем продолжительность каждого урока будет продлена до 1,5 часов. За это время как взрослые, так и самые маленькие начинающие музыканты научатся слышать и чувствовать ритм, а для начала гостей посвятят в историю происхождения джембе. В завершение занятия участники попытаются самостоятельно исполнить несколько простых произведений. Уроки для родителей и детей пройдут в отдельных группах. Участникам обязательно иметь при себе сменную обувь.

Дата и время: 11 февраля, мастер-класс для детей от 1 до 4 лет и их родителей – в 11.00, от 5 лет и старше – в 13.30.

Место: арт-пространство Yulla (ул. Зенкова, 59).

Стоимость участия: родитель + ребенок – 6000 тенге, +1 взрослый – 3000 тенге.

Телефон для регистрации +7-701-991-25-54.

Подготовила Марина ПЕСТРЯКОВА