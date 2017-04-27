Палитра мелодий

В Esentai Gallery ТРЦ Esentai mall состоялась персональная выставка художника Алексея Уткина «Город»

Все великолепие городских чудес из любого уголка мира не в силах затмить прелесть и неповторимость родной природы, ее божественных гор, ее карагачей и тополей, высокого неба, звенящих арыков и, конечно, цветения яблоневых садов. Зачем мне сакура, когда источает тонкий пряный и густой аромат земля яблок!

Вот эту неповторимую и столь узнаваемую первозданную красоту любимого города дарит нам художник мощного обаяния и высокого мастерства Алексей Уткин.



За годы своего творчества он, как никто, сумел воплотить в своих холстах и графических листах зримую и всегда узнаваемую сущность Алматы. Столько тепла и доброты светится в его пейзажах города, знакомого до слез, что зрителю невольно приходят на ум сравнения – поэтические, живописные, очень личные и дорогие. Дорогие сердцу и уму, как разговор с любимым существом. Поэзия и музыка высвечивают через облик улиц, проспектов, улочек и парковых зон, через старые, дореволюционных лет постройки и жесткие вертикали пластика и бетона, облитые сиреневым светом сумерек («Знакомая улица»), теплые краски озера и кроны золотой аллеи («Мелодия лета», «День свиданий», «Солнце за горизонтом», «Бабье лето», «Прохлада») душу автора, влюбленного вместе с нами в родной город. Последние из названных работ обнаруживают владение живописной техникой, ведущей перекличку со старыми мастерами западноевропейской школы. Удивляет, однако, не это. Параллели неизменно вызывают эти светоносные полотна со сверкающим солнцем с творчеством импрессионистов – та же безмерная любовь к пространству, облитому радостью жить, сияющей радостью вкушать с благодарностью за каждый миг бытия, его солнечную палитру. А поэтическое и музыкальное начало охватывают всяк глядящего с первого взгляда и… держат властно и магически крепко, унося в мир совершенный и праздничный. У импрессионистов, как известно, это было программным началом в творчестве, отрицающем черный цвет как таковой, воспевая светлое, чистое, высокое начало жизни естества. И эта влюбленность в краски новой жизни, полной любви и гармонии, выразилась в сказочной красоте пейзажей – морских, прибрежных, сельских, почти не касаясь городских (за исключением Мориса Утрилло).

Тем ослепительнее эффект воздействия на глаз, ум и воображение пейзажей города – и только одного города! – нашего героя Алексея Уткина.

Он легко овладел графической техникой акрила, фломастера и прочим, преображая излюб-

ленные мотивы городских улиц в некое волшебное действо, где дождь акварельными наплывами холодит лицо, касается губ или стекает по окнам, стенам и витринам оживших домов. Где в стремительно убыстряющемся беге времени мчатся потоки людей (серия «Современники», № 7, «Реалии города», 2016 г.), машин, силуэтов…

Но вот перед нами вспыхивает в весенне-травянистом свете городской улочки, уводящей в перспективу, оранжевое яркое пятно. Это художник за мольбертом лицезреет мир, запечатлевая миг жизни. И столько счастья в этом незамысловатом миге!

Не случайны и названия, которыми дарит свои произведения художник. «Мелодия лета» сменяется «Мелодией весны» или «Временем свиданий», токи мига бытия пронизывают золотыми нитями воспоминаний, ассоциаций, поэтическими озарениями эти признания в любви городу и нам, здесь живущим.



Сауле БЕККУЛОВА,

кандидат искусствоведения, доцент, член Союза художников СССР и Казахстана