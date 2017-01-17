Палитра таланта

Персональная выставка работ члена Союза художников СССР и Казахстана Виктора Муна

В Государственном музее искусств имени Кастеева пройдет персональная выставка работ члена Союза художников СССР и Казахстана Виктора Муна.

В экспозиции с патриотичным названием «Истоки моей палитры – Бастобе» будет представлено более восьмидесяти произведений. Эта выставка посвящена 80-летию проживания корейской диаспоры в Казахстане.

– В 1937 году многочисленных репрессий и депортации не удалось избежать и корейцам. Однако благодаря гостеприимству и дружбе казахского народа многие люди обрели новый дом и шанс начать все сначала. Радостно видеть, что и сегодня отношения между представителями разных национальностей в Казахстане базируются на принципах толерантности и взаимного уважения, – отметил Виктор Мун.

Гости выставки смогут увидеть более восьмидесяти живописных и графических его работ. Несмотря на то что сам художник родился и вырос в Казахстане, часть его работ посвящена суровому и трагичному времени депортации корейцев в Казахстан.

– Это часть истории моего народа, а значит, и меня самого, поэтому я посвятил этим трагическим страницам несколько картин. Попытался передать боль, которую чувствовали люди, навсегда оторванные от родных мест и людей, которых любили, – сказал Виктор Мун.

Однако в целом произведения мастера несут положительные эмоции, передавая красоту и гармонию окружающего мира. В частности, на некоторых полотнах живописец в собственной манере передает красоту своей малой родины – Бастобе. Это местечко в Алматинской области, близ Уштобе. Здесь, будучи еще совсем юным, Виктор Мун впервые взял в руки кисть и решил, что станет художником. С тех пор прошло много лет, но малая родина поныне остается для мастера главным источником вдохновения.

Сегодня Виктора Муна знают не только в Казахстане, но и за пределами нашей страны. Его работы хранятся в частных коллекциях в разных странах мира. Кроме того, имя художника известно не только ценителям изобразительного искусства, но и театралам, ведь Виктор Мун много лет проработал в Корейском театре музыкальной комедии. Оформил такие спектакли, как «Сказание о Чун Хян», «37-Транзит», «Не стоит раскачивать дерево», «Взрыв» и другие. А его декорации к пьесе «Колокола из ада» получили широкое признание. Впоследствии Виктора Муна приняли в Творческое объединение художников театра и кино.

Долгий творческий путь художника насыщен разными событиями. В частности, он неоднократно выставлял свои работы в Алматы. Его картины видели в Москве, Санкт-Петербурге, Токио, Сеуле и других мегаполисах мира.

Искусствоведы отмечают, что работы Виктора Муна очень узнаваемы, потому что у художника свой творческий почерк.

– Его акварель – зачастую долгая, кропотливая работа, с тщательной деталировкой и обилием нюансов. В живописных полотнах он мастерски играет фактурой, используя контурные рельефы, многослойное наложение цвета. Его творчеству близко направление кубизма, популярного в начале ХХ века, основатели которого – Поль Сезанн, Пабло Пикассо и Жорж Брак, – отмечает куратор выставки Наталия Баженова.

Открытие персональной экспозиции Виктора Муна в Государственном музее искусств имени Кастеева состоится 18 января в 16.00. Выставка продлится до 8 февраля.



Елена СОКОЛОВА