Пейзаж с историей

В художественной галерее «Бакшасарай» проходит персональная выставка Анары Абжановой «Волшебный свет», посвященная 25-летию Независимости РК и тысячелетию Алматы.
В свои 29 лет Анара Абжанова – член Союза художников Казахстана, лауреат многих престижных международных конкурсов. Свою первую победу она одержала в 2006 году в Астане, когда получила Гран-при республиканского фестиваля детского творчества «Жулдыз ай». Через два года там же, в столице Казахстана, завоевала Гран-при в номинации «Изобразительное искусство» XI международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт». После чего награды посыпались на девушку как из рога изобилия: с победами Анара Абжанова возвращалась из Ирана, Японии, России, Тайваня, Чили, США, Франции, Италии… А на днях ей была присуждена государственная стипендия Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации в области культуры в 2016 году. Эту награду Анара Абжанова получила наряду с такими выдающимися деятелями литературы и искусства, как народные артисты СССР Бибигуль Тулегенова, Асанали Ашимов, Анатолий Молодов, народные артисты РК Ескендир Хасангалиев, Юрий Померанцев, Есмухан Обаев, поэт Олжас Сулейменов, народный художник Казахстана Сабыр Мамбеев и многие другие известные личности.
Но путь Анара Абжановой к профессиональному успеху не был усыпан розами. С детства она страдает глухотой, поэтому пробиться в мире живописи ей было очень сложно.
Родилась Анара в 1987 году в Алма-Ате. Девочка еще плохо ходила, а уже тянулась к карандашу, в три года стала рисовать на стенах, на листках бумаги. С раннего возраста она знала, что будет художником.
В семь лет Анара пошла в школу для слабослышащих и глухих, где ее научили языку жестов и считыванию речи по губам. Она признается, что на уроках, вместо того чтобы решать задачи и следить за губами учителя, постоянно рисовала. Ее пытались вразумить, но это было бесполезно.
В 1998 году мама привела Анару в студию изобразительного искусства для глухих детей под руководством известных художников Алексея Уткина и ГаБо Кусаиновых, где началось ее профессиональное овладение кистью. Там она обучалась на протяжении семи лет. Далее последовал колледж при Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова, куда глухонемая девушка поступала на общих со всеми абитуриентами основаниях. После окончания колледжа Анара продолжила образование на бакалавриате, а затем в магистратуре этого же учебного заведения, где восхищала своих преподавателей недюжинным талантом.
Ее картины струятся светом, а краски, перетекая одна в другую, создают неповторимые пейзажные образы. Искусствоведы говорят, что Анар Абжанова, несмотря на молодость, признанный мастер живописи с собственным творческим видением и узнаваемым авторским стилем. Бесконечное трудолюбие, постоянное развитие способностей являются залогом ее успеха.
Признанием таланта молодой художницы стала прошедшая в конце минувшего года в Национальном музее РК в Астане персональная выставка Анары Абжановой «Волшебный свет», посвященная 25-летию Независимости Казахстана. В канун Нового года экспозиция была перевезена в Алматы, в галерею «Бакшасарай». Здесь представлен ряд лирических зимних городских пейзажей, которые прекрасно соответствуют праздничному настроению. Заснеженные виды Алматы и Астаны, как и другие работы автора, проникнуты светлыми, позитивными эмоциями.
Выставка «Волшебный свет» продлится до 30 января по адресу: ул. Тимирязева, 42, КЦДС «Атакент», дом приемов «Бакшасарай». Телефоны для справок: 275-58-11, 8-747-688-14-22.
Индира САТБАЕВА
Фото Юрия ВЫБЛОВА