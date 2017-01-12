Пейзаж с историей

Персональная выставка Анары Абжановой «Волшебный свет»

В художественной галерее «Бакшасарай» проходит персональная выставка Анары Абжановой «Волшебный свет», посвященная 25-летию Независимости РК и тысячелетию Алматы.

В свои 29 лет Анара Абжанова – член Союза художников Казахстана, лауреат многих престижных международных конкурсов. Свою первую победу она одержала в 2006 году в Астане, когда получила Гран-при республиканского фестиваля детского творчества «Жулдыз ай». Через два года там же, в столице Казахстана, завоевала Гран-при в номинации «Изобразительное искусство» XI международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт». После чего награды посыпались на девушку как из рога изобилия: с победами Анара Абжанова возвращалась из Ирана, Японии, России, Тайваня, Чили, США, Франции, Италии… А на днях ей была присуждена государственная стипендия Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации в области культуры в 2016 году. Эту награду Анара Абжанова получила наряду с такими выдающимися деятелями литературы и искусства, как народные артисты СССР Бибигуль Тулегенова, Асанали Ашимов, Анатолий Молодов, народные артисты РК Ескендир Хасангалиев, Юрий Померанцев, Есмухан Обаев, поэт Олжас Сулейменов, народный художник Казахстана Сабыр Мамбеев и многие другие известные личности.

Но путь Анара Абжановой к профессиональному успеху не был усыпан розами. С детства она страдает глухотой, поэтому пробиться в мире живописи ей было очень сложно.

Родилась Анара в 1987 году в Алма-Ате. Девочка еще плохо ходила, а уже тянулась к карандашу, в три года стала рисовать на стенах, на листках бумаги. С раннего возраста она знала, что будет художником.

В семь лет Анара пошла в школу для слабослышащих и глухих, где ее научили языку жестов и считыванию речи по губам. Она признается, что на уроках, вместо того чтобы решать задачи и следить за губами учителя, постоянно рисовала. Ее пытались вразумить, но это было бесполезно.

В 1998 году мама привела Анару в студию изобразительного искусства для глухих детей под руководством известных художников Алексея Уткина и ГаБо Кусаиновых, где началось ее профессиональное овладение кистью. Там она обучалась на протяжении семи лет. Далее последовал колледж при Казахской нацио­нальной академии искусств имени Темирбека Жургенова, куда глухонемая девушка поступала на общих со всеми абитуриентами основаниях. После окончания колледжа Анара продолжила образование на бакалавриате, а затем в магистратуре этого же учебного заведения, где восхищала своих преподавателей недюжинным талантом.

Ее картины струятся светом, а краски, перетекая одна в другую, создают неповторимые пейзажные образы. Искусствоведы говорят, что Анар Абжанова, несмотря на молодость, признанный мастер живописи с собственным творческим видением и узнаваемым авторским стилем. Бесконечное трудолюбие, постоянное развитие способностей являются залогом ее успеха.

Признанием таланта молодой художницы стала прошедшая в конце минувшего года в Национальном музее РК в Астане персональная выставка Анары Абжановой «Волшебный свет», посвященная 25-летию Независимости Казахстана. В канун Нового года экспозиция была перевезена в Алматы, в галерею «Бакшасарай». Здесь представлен ряд лирических зимних городских пейзажей, которые прекрасно соответствуют праздничному настроению. Заснеженные виды Алматы и Астаны, как и другие работы автора, проникнуты светлыми, позитивными эмоциями.

Выставка «Волшебный свет» продлится до 30 января по адресу: ул. Тимирязева, 42, КЦДС «Атакент», дом приемов «Бакшасарай». Телефоны для справок: 275-58-11, 8-747-688-14-22.



Индира САТБАЕВА

Фото Юрия ВЫБЛОВА