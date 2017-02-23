Перекрёсток искусств

Художественная галерея Arvest

Десять лет назад на углу улиц Богенбай батыра – Калдаякова впервые распахнула двери художественная галерея Arvest. С тех пор стало доброй традицией отмечать в феврале день рождения галереи групповой выставкой, в которой демонстрируются работы алматинских и зарубежных авторов. Не стала исключением и нынешняя, юбилейная экспозиция.

Слово arvest в переводе с армянского означает «искусство» – это имя галерее дала ее основательница Римма Цаканян.

– Я всегда любила изобразительное искусство, посещала выставки, которые проводились в городе, а в начале 90-х у меня появилась мечта открыть свою галерею, но осуществить ее смогла только в феврале 2007 года, – рассказывает Римма Семеновна.

Что интересно, к тому времени в городе закрылось пять художественных галерей, но Римма Цаканян рискнула и не побоялась открыть свою арт-площадку. Первой ласточкой после презентации галереи стала персональная выставка итальянского художника Кармине Барбаро, который живет в Алматы более 25 лет. Затем последовали выставки сестер ГаБо Кусаиновых, Александра Львовича, Михаила Пака, Владимира Гвоздева (Шеге) и многих других живописцев, графиков, скульпторов. Года через три при галерее Arvest открыли изостудию, в которой преподают такие известные художники, как Георгий Макаров и Владимир Игнашев. За десять лет в галерее было проведено свыше 50 выставок, мастер-классов и обучающих программ, сформирована собственная высококлассная художественная коллекция, открыты новые имена. Кроме того, галерея Arvest преподнесла любимому городу подарок – рядом с домом, где расположена арт-площадка, была установлена медная скульптурная композиция Павла Шорохова «Вечное». В образе красивой летящей девушки, купающейся в солнечных лучах, выражены гармония, тепло и свет созидания. Эта скульптура символически воплотила в себе творческую энергию, наполняющую галерею все десять лет ее существования.

– Римма Семеновна, за это десятилетие не раз происходили мировые кризисы, поэтому в нашем городе одна за другой закрывались галереи. Как вам удается держаться на плаву?

– Я считаю, что когда начинаешь любое дело, надо его любить и верить в него, тогда будет успех, все от этого зависит. В каком смысле успех? Конечно, я буду лукавить, если скажу, что галерея зарабатывает большие деньги, но в принципе мы рентабельны, можем сами себя содержать, окупить свои расходы, но бывает, что месяц-два мы работаем в минусе, потом как-то выравниваем ситуацию. Несмотря на кризисы, люди все равно тянутся к искусству.

В юбилейной выставке представлены произведения около 50 авторов, в том числе казахстанских классиков живописи Абдрашита Сыдыханова, Саркиса Саносяна, Ария Школьного. Впервые в галерее Arvest выставили работы Юрия Рычкова, Елены Бейсембиновой, Абата Абдыкаликова. Специально для этой экспозиции написали свои работы друзья галереи Георгий Макаров (триптих «Праздник»), Владимир Игнашев («Полдень»), Анна Маргацкая («Мир всем!»), а также словацкий художник Анделко Болят, который впервые был представлен алматинцам недавно на Рождественской выставке, прошедшей здесь же, в «Арвесте». Также на этой выставке можно увидеть картину художника-шестидесятника Зайнитдина Юсупова «Уборка яблок» (1965 год), недавно приобретенную галереей для своей коллекции.

Во время вернисажа гости открыли для себя еще одно произведение, но только не живописное, а музыкальное: скрипачка Асмик Авдалян, окончившая Королевскую академию музыки в Лондоне, сыграла армянскую народную песню «Крунк» («Журавль») в обработке композитора Комитаса.

Выставка продлится до 3 марта.



Индира САТБАЕВА

Фото Юрия ВЫБЛОВА