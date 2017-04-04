Переливы самоцвета

В камерной галерее «Вернисаж» открылась групповая выставка клуба «Самоцвет»

Члены «Самоцвета» – люди разных профессий, для которых искусство творить является смыслом жизни, и каждый из них старается передать в своих картинах красоту окружающего мира. Двери сообщества открыты для всех, кто хочет приобщиться к искусству, поэтому выставка художников городского клуба «Самоцвет» дает возможность реализоваться многим еще не известным авторам, представить широкому зрителю свое творчество.

В прошлом году клубу исполнилось 45 лет, а первую выставку «Самоцвет» провел в 1972 году. В данное время сообщество насчитывает более 40 человек. Своей основной задачей его члены считают развитие профессионального творчества. Большую помощь «Самоцвету» оказывает директор Центра по реабилитации детей-инвалидов Галина Коржинская, предоставляя помещение для работы.

Ежегодно «Самоцвет» проводит свои выставки в разных галереях города, в том числе в «Вернисаже». По словам директора галереи Анны Петраковой, здесь авторы «Самоцвета» выставляются чуть ли не с момента открытия этой арт-площадки. Здесь проводились не только их групповые выставки, но и персональные, например Виолетты Кропоткиной, Юрия Шнейдермана, которые в разные годы были председателями клуба. В настоящее время «Самоцвет» возглавляет Наталья Кухаренко, чья персональная выставка тоже проходила в «Вернисаже». В открывшейся здесь на днях групповой выставке «Весеннее вдохновение» Наталья Кухаренко представила четыре пейзажа, три из которых посвящены нашему любимому городу. На них мы видим Никольский собор, улицу Шевченко и проспект Райымбека. У Александра Виниченко тоже представлены алматинские пейзажи, причем все они вызывают ностальгические настроения у зрителя. Посвящены они Алма-Ате 1960–1970-х годов. Так, на одной из картин мы видим только что построенное здание цирка, а вокруг – зеленую поляну. На другой – расположенный напротив цирка Дворец бракосочетания и едущие по проспекту Абая «волги» и «москвичи». А третья работа Виниченко «Медео» очень напоминает известную картину Абылхана Кастеева «Каток на Медео», написанную им в 1955 году и подаренную Мухтару Ауэзову на 60-летие. Только у Виниченко в углу на переднем плане изображен работающий на пленэре художник.

Так же, с ностальгическими нотками, представлены алматинские пейзажи Жаухар Дабжановой. На двух ее картинах зритель видит излюбленные места встречи горожан – канувшее в Лету кафе «Акку» с плавающими в прудике белыми лебедями и кафе «Солянка» на Панфилова – Казыбек би, которое, к счастью, еще функционирует.

Среди представленных произведений клуба «Самоцвет» можно увидеть не только живопись и акварель, но также работы, сделанные в необычной технике – монотипия и флористика. Последняя представлена в работах Любови Юрковской и Тамары Николаевой. Их картины созданы с использованием природных материалов – высушенных особым способом листьев, цветов, ягод, стебельков, кукурузных рыльцев, а также веточек, тополиного пуха и прочей растительной органики. Для того чтобы бутоны, ягоды, листья долго сохраняли цвет и не бледнели, их вымачивают в глицерине, затем спрессовывают, после чего кладут в песок и после этого высушивают. Созданные таким способом картины хорошо хранятся под стеклом.

Ирина Киянова работает в технике монотипии – это графический способ получения изображения от отпечатка краски, разведенной в воде и наносимой на стекло. Бумага здесь используется лощеная, для того чтобы получались интересные эффекты. В зависимости от того, под каким углом и в каком темпе поднимать бумагу, отпечатки на картинке получаются разными. Повторить дважды одно изображение невозможно, автор не может знать, как именно у него смешаются и отпечатаются цвета. Если в произведении Ирины Кияновой «Зимний лес» показана чистая монотипия, то на других («Горный луг», «Лунная ночь») видна небольшая доработка в виде цветов, но они очень гармонично вписались в общую композицию.

Всего в экспозиции представлены работы 14 авторов, и каждый из них по-своему интересен. Выставка «Весеннее вдохновение» продлится до 20 апреля по адресу: пр. Достык, д. 17, уг. ул. Толе би, ежедневно с 12.00 до 18.00. Выходной день – воскресенье. Вход свободный. Тел. 291-21-39.



Индира САТБАЕВА

Фото Юрия ВЫБЛОВА