«Перевернуть игру»

Музыкальный спектакль известного музыканта

Под таким названием прошел в Государственном театре оперы и балета имени Абая музыкальный спектакль известного музыканта, народного артиста России Дмитрия Маликова.

Благотворительное представление посетили 400 воспитанников детских домов и из малообеспеченных семей Алматы.

Во время полуторачасового спектакля на простом и доступном языке юным зрителям была рассказана вся история музыки. Для них звучали величайшие произведения Моцарта, Баха, Бетховена, Чайковского, Рахманинова, Шостаковича, Шопена, Глюка, Листа.

Накануне мероприятия Дмитрий Маликов поделился тем, как создавалась постановка.

– Мне очень приятно встретить весну в вашем городе, потому что в Москве она никак не может наступить. Там идет снег, пасмурно. А у вас светит солнце и очень красиво. Я очень люблю Казахстан, Алматы. У меня здесь много друзей. И любой приезд сюда для меня – большое счастье, удовольствие и праздник. Мои самые первые гастроли, когда я был еще 18-летним «не оперившимся птенцом», состоялись именно в Алматы. Тогда меня у вас очень тепло встретили, одарили морем цветов. Поэтому ваш город для меня особенно близок.

Нынешний концерт особенный. Это мой подарок к 10-летию благотворительного фонда «Аяла», с которым меня связывают долгие годы дружбы. Было незабываемым посещение детского дома

№ 1 в вашем городе, во время которого мы общались с ребятишками, дарили им подарки. Они в свою очередь порадовали нас своими музыкальными номерами. С образовательно-просветительским проектом «Уроки музыки» я проехал по 115 городам России и побывал в Казахстане. В Алматы выступил перед воспитанниками колледжа им. Чайковского. В этот приезд встречусь с воспитанниками специальной коррекционной школы-интерната № 9 для детей с тяжелыми нарушениями речи. Для ребятишек очень важны встречи с известными музыкантами. Это является мощным стимулом для развития их творческих начал, привития эстетического вкуса.

– Дмитрий, вы известный исполнитель. Что побудило создать этот спектакль?

– Безусловно, я выступаю и в поп-жанре, а также сочиняю музыку, даю классические концерты, аккомпанируя себе на фортепьяно. Что касается постановки «Переверни игру» – это достаточно сложный и продолжительный по времени спектакль. Мы поставили его год назад. Над ним работала целая команда профессионалов, а также члены моей семьи. В частности, писать сценарий помогала моя супруга. У меня уже был подобный опыт выступлений, исходя из моих фортепьянных проектов, уроков музыки. Но все же пришлось перелопатить массу литературы. Свести все воедино помогла режиссер Ольга Субботина, на счету которой не один десяток спектаклей, телевизионных и художественных фильмов. Для отбора актеров для нашего спектакля мы проводили кастинг. Его, в частности, прошли один из ведущих актеров Малого театра, заслуженный артист России Глеб Подгородинский, который играет Моцарта, известный актер Вадим Демчук. Также в постановке приняли участие и профессиональные спортсмены: чемпионы России по буги-вуги Николай Хитрук и Евгения Хавторина. Меня часто спрашивают, почему в постановке не участвовала моя дочь, ведь она была одним из прототипов нашей героини. Дело в том, что мы отдавали предпочтение профессиональным актерам. К тому же дочь в этом году оканчивает школу и готовится к поступлению в вуз.

Талантливых композиторов, о которых мы бы хотели рассказать в своей постановке, много. Но мы выбрали именно тех, у кого наиболее интересная биография. Известно, что музыка Моцарта лечит людей, Баха – помогает познавать мироздание, Бетховена – очищает душу. Я также отдавал предпочтение своим любимым классикам. Я сам исполняю их произведения в постановке на фортепьяно, синтезаторе и органе. В частности, прозвучат самые лучшие произведения Баха, его фуга, известная многим мелодия из фильма «Солярис» «Шутка». «Перевернуть игру» – не статичное представление. Мы будем добавлять в нее новые имена из мира музыки и искусства. Возможно, у нас появятся постановки о великих писателях и художниках, в том числе и представителях вашей страны. В конце марта у нас прошли успешные спектакли в Москве, Санкт-Петербурге, и сейчас мы приехали к вам. После Алматы везем спектакль в Астану.

– В чем же особенность постановки «Переверни игру» и как возникло название спектакля?

– Название «Перевернуть игру» – сленговое выражение. Оно выбрано потому, что моя задача была перевернуть сознание молодежи. Это, кстати, фраза одного известного в России рэпера. Афиша, где я держу девочку в наушниках вверх ногами, в некоторой степени провокационная. Мы живем во время «жесткача», и требование сегодняшнего дня – необычным способом привлечь публику.

Спектакль – увлекательная история, которая произошла с 16-летней девочкой-диджеем. Он предназначен прежде всего для молодежи, для семейного просмотра. В сценарии «Перевернуть игру» тонко переплетены интересные факты и судьбы, исторические эпохи и различные музыкальные направления. Постановка в итоге получилась не только про историю и музыку. В ней затрагиваются темы любви, взаимоотношения полов и, конечно же, вечный вопрос отцов и детей. Это некая попытка найти мостик между разными культурами и поколениями. Мы хотели, чтобы дети от шести до 16 лет имели возможность приобщиться к великой классической музыке, узнать ее историю, чтобы у них воспитывались патриотические чувства, любовь к своей стране. Не секрет, что подрастающее поколение сегодня развивается музыкально ограниченно. Они слушают современную музыку, которая весьма незатейлива, и большое количество низкопробного рэпа. Понятно, что у современной молодежи существуют определенные зарубежные музыкальные предпочтения. Наша задача расширить возможность их выбора, обострить потребность в той или иной музыке. У нас в спектакле не только звучат классические произведения, но мы рассказываем о зарождении джаза через блюз, появлении рок-н-ролла. С молодежью нужно работать с современной динамичной подачей, так как у них свой язык, клиповое мышление. Поэтому мы выбрали формат полуконцерта, полумюзикла со зрелищными моментами, необычными декорациями. Самая большая похвала, когда ребенок после нашего спектакля не включает свой обычный плей-лист, а слушает музыку Баха, Моцарта или Бетховена.

– Дмитрий, а что побуждает вас заниматься благотворительностью? Какие у вас творческие планы?

– В следующем году я отмечаю 30-летие своей творческой деятельности. И хотел бы приехать к вам со своим большим фортепьянно-классическим концертом. Сейчас пишу новую песню. С удовольствием исполню песни казахстанских композиторов. Так что жду предложений!

Благотворительностью занимаюсь, потому что, перефразируя песню «Битлз», отданная тобой любовь равна любви, которую ты получаешь. Мне просто захотелось упорядочить свои добрые побуждения, которые, как мне кажется, есть в каждом человеке. Считаю важным привлекать внимание общества к вопросам детского здоровья. Если у тебя есть возможность делать что-то доброе, это обязательно нужно делать. И это может иметь совершенно разные формы – от финансовой помощи детям до простого внимания.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Фото Юрия ВЫБЛОВА