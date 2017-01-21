Первый чемпион

В Центральном государственном музее РК представят раритетную вещь, принадлежавшую Хаджимукану

В канун Универсиады-2017 в Центральном государственном музее РК представят раритетную вещь, принадлежавшую Хаджимукану.

В четверг, 26 января, музей открывает выставку, посвященную именитым спортсменам казахстанской земли. В их числе прославленный борец, многократный чемпион мира Хаджимукан Мунайтпасов.

Научный сотрудник центра по изучению истории Казахстана ЦГМ Гульсара Жапакова рассказала, что в экспозиции будет представлена раритетная вещь, принадлежавшая атлету, – зимний головной убор, тымак, из черного плюша и лисьего меха. В народе знали: если на горизонте появился этот тымак, значит, идет человек, который всегда поможет в сложной ситуации.



К слову, выручать приходилось часто. Еще до того, как Мукан начал свою спортивную карьеру, слух о его недюжинной силе пронесся по степи, народ говорил, что сила ему передалась по наследству – его род издревле славился богатырями-батырами. Ходили слухи, что дед Мукана Лек-балуан был так силен, что мог вырывать деревья вместе с корнями.

Однажды, будучи юношей, Мукан без посторонней помощи вытащил застрявшего в тине быка. В другой раз богатырь вез стог сена в деревню, но одна из лошадей упала на дороге. Юноша не растерялся. Он положил лошадь в телегу, привязал второго коня сзади и потащил всех сам.

В 17 лет Мукан уже был желанным участником состязаний борцов. На арену он впервые вышел в 20-летнем возрасте – в Омске проходил чемпионат по французской борьбе. Тогда честолюбивого казахского богатыря заметил один из самых именитых участников турнира – известный в Российской империи борец Андрей Злобин. Он порекомендовал батыру отправиться в Петербург, к дяде Ване.

В 1901 году дядя Ваня, он же пропагандист спорта Иван Лебедев, основал при Петербургском университете спортивную школу.

«Былинный борец» – именно так за мощное телосложение называли ученики школы дядю Ваню – окинул взглядом Мукана и в качестве напутствия сказал ему то, что говорил всем своим ученикам: не расходуй силу зря, питайся правильно, не бражничай.

Занятия проводились ежедневно, а в конце учебного года устраивались атлетические состязания. За рекорды выдавались серебряные и золотые жетоны и медали.

В городе на Неве, так же как и в казахской степи, Мукан завоевал славу доброго и отзывчивого человека. Рассказы­вают, что, гуляя как-то по городу, он услышал крики о помощи. Оказалось, что двое гимназистов попали под лошадь. Нужно было срочно оказать им медицинскую помощь. Пока все вокруг растерянно причитали, он поднял одного мальчика на одно плечо, другого – на второе и понес их в больницу, а потом, не дожидаясь благодарности, отправился гулять дальше, созерцать архитектуру столицы Российской империи.

В 1905-м казахский борец участвовал в чемпионате по джиу-джитсу. Он не проиграл ни разу и получил золотую медаль. Награда принесла борцу славу чемпиона Маньчжурии. За Хаджимуканом закрепилось сразу несколько псевдонимов: Черный Иван, Муханура и Красная Маска.

В 1909-м Хаджимукан стал первым казахом, завоевавшим титул чемпиона мира по борьбе в Швеции.

У атлета из Казахстана были теплые товарищеские отношения с другим именитым борцом – Иваном Поддубным. Об этой дружбе в 1985 году на «Казахфильме» режиссером Султаном Ходжиковым была снята художественная кинолента «Знай наших».

Хаджимукан планировал завершить карьеру в 1940 году. Но Великая Отечественная война изменила его планы: борец организовал цирк шапито, а вырученные деньги отправлял на помощь советским солдатам. В 1944 году он провел последнее выступление и перечислил 100 тысяч рублей в Фонд обороны СССР.

Хаджимукан просил подарить советским летчикам самолет У-2, который носил бы имя другого казаха – Амангельды Иманова. Советское руководство исполнило просьбу именитого атлета.

В послужном списке Хаджимукана 48 различных медалей из 24 стран мира. При этом часть его наград, к сожалению, осталась неучтенной: многие награды сгорели при пожаре цирка «Турци» в Челябинске. В 1927 году ЦИК Казахстана присвоил ему почетное звание батыра казахского народа.

Юрий КАШТЕЛЮК

Фото Юрия ВЫБЛОВА, из архива ЦГМ РК