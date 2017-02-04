Песня для всех

Алматинская группа «Аквафон» в честь алматинской Универсиады выпустила клип на интерпретацию песни «Дай мне руку» (Give me a hand)

По мнению ее создателей, этой песней можно встречать гостей со всего света. Слова приветствия в ней звучат на 43 языках, включая казахский, русский и английский. Эта песня сама по себе мировой рекорд, который сейчас находится на рассмотрении казахстанской Книги рекордов КИнЭСА.

Песня была создана в 2016 году (музыка и слова Олега Белова) и записана на алматинской студии Soul Major. Консультантом при создании текста выступил известный российский полиглот Дмитрий Петров. Аранжировку сделал Эдуард Двухименный – лидер группы «Северный ветер», который вместе с солисткой этой группы Наргизой Жолымбетовой принял участие в записи вокала и съемках клипа.

– Чудесная песня, созданная моими друзьями, поражает своей многогранностью и использованием такого количества слов на разных языках мира, – говорит актер театра Barracuda Jam, участник съемок клипа Аскар Медетов. В этом клипе я постарался выразить эмоции людей, живущих в разных странах, и, может, эта песня и клип, снятый алматинцами, будут способствовать укреплению дружбы между народами.

– Я написал более 200 песен для сольных альбомов, но эта оказалась одной из самых сложных, – дополнил солист группы «Аквафон», автор и Олег Белов. Для этого, мне пришлось обложиться словарями, провести массу времени в Интернете, в переписке с друзьями и знакомыми из других стран. Припев на английском мне помогли написать пианистка из Аризоны Гейл Гриффин и продюсер Гаухар Нуртас из Лос-Анджелеса. Помогло и то, что Алматы – многонацио­нальный город. Кроме слов, которые на слуху, я намеренно использовал приветствия, которые широко не известны. Например, в этой песне свои слова услышат иранцы, вьетнамцы, монголы, кенийцы, сенегальцы. – Любое крупное международное событие, такое как Универсиада, – это не только большая честь, но и большое испытание, – отметил творческий директор HDV.kz Studio Виталий Дворецкий. – Мы решили сделать подарок для всех казахстанцев и гостей Универсиады. Показать гостям Универсиады другую грань Алматы – города с удивительной музыкальной и интернациональной культурой. Здесь, в центре Шелкового пути, с древних времен питают особое уважение к гостям, всегда звучит множество языков, Медеу и Шымбулак, снискавшие мировую славу в советское время, продолжают оставаться центрами спортивного притяжения, а на самой родине яблок живут дружные творческие, спортивные люди, открытые всему миру.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ