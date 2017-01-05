Петух клюнул

Художественная галерея «24 июня» превратилась в фантастический чудо-курятник

На новогодние праздники художественная галерея «24 июня» превратилась в фантастический чудо-курятник – здесь открылась выставка на актуальную в эти праздничные дни тему: «Золотой кочет над заснеженным городом». Как явствует из названия выставки, экспозиция посвящена теме зимы и Огненному петуху – хозяину 2017 года.

Как на настоящем птичьем рынке, здесь представлено все разнообразие этих домашних пернатых, которые, впрочем, отличаются не только принадлежностью к определенной породе, окрасом и бойцовскими качествами, но и тем, из чего они созданы и что собой олицетворяют. Например, петухи у Олександра Махно, художника из Семея, – это полная абстракция: они сделаны из разноцветных новогодних салютов или представляют собой целый ребус из символов и аллегорий. А у Лилии Поздняковой, напротив, петухи настолько реалистичны, что к одному из них хочется с умилением прикоснуться и погладить рукой, а на других – окровавленных и заклевавших друг друга до полусмерти, наоборот, невозможно смотреть без содрогания. Кстати, тема петушиных боев в экспозиции представлена очень широко, ее коснулись многие авторы, но у Георгия Ли она получила политическую окраску. В работе под названием «Победа Дональда Трампа» петушиные бои стали аллегорией предвыборной кампании в США.

У Александра Ибрагимова, кстати, единственного автора, написавшего графические работы, петухи представлены в образе древнегреческих воинов – гоплитов, вооруженных копьями и облаченных в тяжелые доспехи, с гребнями на шлемах. Многим гоплиты могут быть знакомы по фильмам «300 спартанцев», снятым в разные годы.

Если Александр представил полотна на историческую тему, то его супруга Ольга Горячкина, которая, кстати, является хозяйкой галереи «24 июня», показала эпизод из мифа Древней Греции: петух выводит Персефону из царства Аида. На другой картине Ольги петух парит облаком над заснеженным городом. Именно это произведение стало визитной карточкой экспозиции, только петух здесь изображен не золотой или огненный, как следует из названия выставки, а белый, потому что посыпает он землю своим пухом – снежинками.

Художница Светлана Зибницкая свою работу выполнила в виде ширмы, где петух изображен как мифическая птица, которая принесет счастье, любовь и благополучие в новом году. Алена Веселова представила произведения из серии «Огненные петухи 17-го», сделанные в технике «дигитальная графика», то есть созданные с помощью компьютерной графики. Но все же одну работу Алена рисовала от руки, и полотном здесь послужила плоская фарфоровая тарелка, на которой автор повторила свой рисунок с петухом, выполненный в дигитальной графике.

Особого внимания заслуживают работы и начинающих художников, таких как Людмила Кан и Екатерина Терехова, чьи картины не оставляют зрителя равнодушными. Но не только петухов и других пернатых можно увидеть на этой выставке – здесь представлено немало прекрасных работ, где зрителю дается возможность, полюбоваться, например, сказочными зимними пейзажами. К тому же если авторами их являются такие мэтры изобразительного искусства, как Юрий Плотников и Александр Ермоленко.

Продлится выставка до 17 января по адресу: ул. 24 июня, дом 30 (южнее пр. Абая, западнее ул. Манаса). В рамках выставки проводятся мастер-классы, телефон для справок 8 (727) 379-87-12.



Индира САТБАЕВА

Фото Юрия ВЫБЛОВА