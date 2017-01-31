По главной улице с палитрой

В галерее Esentai mall проходит выставка уличных художников

В экспозиции Untitled («Без названия») представлены работы художников творческой группы Repas и других казахстанских мастеров стрит-арта. Несмотря на то что все мастера работают в одном стиле, работы у них совершенно разные. Например, на выставке можно увидеть станковую живопись и инсталляции Апамыса Досбатырова. Этот художник регулярно участвует в акциях уличного искусства. Его работы насыщены деталями, из которых складывается цельная композиция. Это может быть, например, городской пейзаж. Однако чтобы понять, что именно изображено на той или иной картине, в нее нужно внимательно вглядываться.

Интерес вызывают и произведения Марии Пальчиковой – кстати, единственной девушки среди участников выставки. Впрочем, ее яркие креативные работы можно увидеть не только на выставке, но и на территории городского пространства. Художница увлекается созданием муралов – монументальных росписей на фасадах и торцах жилых домов, офисных зданий.

Искусствоведы отмечают, что уличное искусство стало развиваться в Алматы всего пять-шесть лет назад. В городе проходят различные дискуссии, конференции, посвященные урбанистике и уличному искусству в городской среде. При этом граффити рассматривается как часть стрит-арта.

Выставка продлится до 23 февраля.



Елена СОКОЛОВА

Фото Сергея ХОДАНОВА