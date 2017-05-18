Победа на «Фаджре»

В Иране в конкурсной программе «Восточная панорама» главный приз получил художественный фильм «Оралман»

На 35-м международном кинофестивале «Фаджр» в Иране в конкурсной программе «Восточная панорама» главный приз получил художественный фильм «Оралман».

Международный кинофестиваль «Фаджр» является одним из важнейших событий в азиатском кино. Форум проводится ежегодно, в годовщину победы Исламской революции в Иране. Кинолента казахстанских мастеров: кинодраматурга Нурлана Санжара и режиссера Сабита Курманбекова названа лучшим азиатским фильмом. За главный приз боролись 15 полнометражных картин из 12 стран: Кыргызстана, Сингапура, Германии, Франции, Китая, Индии, Японии и других. Победил Казахстан.

Сабит Курманбеков – художник, сценарист, режиссер, актер. Во французском городе Нант на так называемом Кинофестивале трех континентов Сабит получил главную премию за лучшую мужскую роль в фильме «Аксуат» Серика Апрымова. Кроме того, на этой картине он был художником-постановщиком, как и на других фильмах Апрымова: «Двое ехали на мотоцикле» и «Три брата», а также на кинолентах «Суржекей – ангел смерти» Дамира Maнaбаева и «Кардиограмма» Дарижана Омирбаева.

Фильм «Оралман» рассказывает историю жизни человека, вернувшегося на Родину, которую он никогда не видел. Его семья покинула Казахстан в 30-е годы прошлого века. В то время, спасаясь от голода и советской власти, многие бежали в Монголию, Афганистан, Китай, Иран. Курманбекову эта тема близка. Часть его родственников тоже уехала в Китай, а вернулись лишь в 60-е годы.

Сабит Курманбеков дал короткое интервью «Вечерке».

– Какой самый сложный по съемкам был эпизод в вашем фильме?

– Творческих сложностей не было. Трудности нам создавала природа, а вернее, погода. Мы снимали зимой в Балхаше. По сюжету, главный герой хоронил своего отца, вез его тело на тачке. В этот день ударил мороз более 30 градусов и начался сильный ветер. Еще было трудно в Таджикистане, мы снимали якобы Афганистан. Нашли кишлак в 200 километрах от Душанбе. По техническим причинам актеры из города приехать сниматься не смогли, нам пришлось уговаривать местных жителей: учителей, стариков, женщин.

– Какая профессия вам ближе – режиссера или художника?

– Режиссурой я занялся поздно, мне было уже под сорок. Работать параллельно режиссером и художником очень сложно. Когда я еще учился, мы шутили: «Кто ничего не умеет, тот становится режиссером». Потом я понял, что был неправ. Режиссер должен быть не только художником, но и оператором, актером, композитором, режиссер должен быть всем сразу. Для меня все-таки главная профессия – художник, но раз я взялся, то старался сделать фильм качественно. Это не арт-хаус, картина для широкого зрителя.

– Ваше впечатление о Тегеранском фестивале?

– Фестиваль просто бурлил! Я впервые участвовал в таком масштабном форуме, первый раз был в Иране. «Фаджр» считается очень авторитетным фестивалем. Страна исламская, раньше была достаточно закрытой. Но сейчас стало понятно, насколько развита там кинематография, телевидение, литература, это очень высокий уровень – все-таки древняя культура сказывается. В последнее годы в Иране появились известные режиссеры и замечательные фильмы, получившие «Оскара». Как, например, картины Асгара Фархади «Развод Надира и Симин» в 2012 году, и в этом году – «Коммивояжер».

Нас возили по киноцентрам. Это дало незабываемые впечатления. За Тегераном на нескольких гектарах построен огромный кинокомплекс для съемок – городов разных эпох: IX–XX века, средневековый город и так называемый «Персополь» – древняя Персия. Все по-настоящему: дома, улицы, базарчики, площади. Там очень много туристов.

Моя мечта – построить такой же у нас в Алматы. Старый город мы не сохранили, испортили новыми постройками, а исторической экзотики не хватает.

– А в ближайших планах?

– Поедем в Италию и Турцию. Нас с «Оралманом» пригласили на фестиваль. Это очень почетно.

Оксана БОНДАРЕНКО

Фото Жениса ЕКПИНА