Под куполом особая атмосфера

Юбилейная программа Московского цирка Никулина на Цветном бульваре

В эти дни в алматинском цирке проходит юбилейная программа Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.

– Юрий Владимирович Никулин всегда мечтал, чтобы мастерство артистов Московского цирка на Цветном бульваре было доступно всем зрителям независимо от их социального статуса и места жительства, – говорит руководитель гастролей Ирина Зайцева. – Именно поэтому «Легендарный цирк Юрия Никулина» круглогодично гастролирует по стране и миру, внося вклад как в российское, так и в мировое цирковое искусство. В каждом городе проводятся благотворительные представления для тех, кто не имеет возможности купить билеты – это в основном воспитанники детских домов, малоимущие граждане, пенсионеры, ветераны.

Заветы своего отца сегодня воплощает Максим Никулин. Он продолжает искать новые таланты и радовать зрителей всего мира.

– К вашему городу у нас особенно трепетное отношение. Цирк Никулина очень любит приезжать в Алматы, где нас всегда неизменно тепло встречает публика. Нас всегда просят привезти что-то новенькое. В этот раз мы подготовили совершенно другую программу, которая создавалась в течение полугода – рассказывает Максим Никулин.

– В представлении много животных. Заслуженная артистка России, дрессировщица Марина Катаева подготовила удивительные номера с гималайскими медведями, осликами, обезьянами, голубями. Зрители смогут увидеть также собак бобтейлов на велосипедах и даже… жонглирующих котов. К вам приехала и наша талантливая клоунесса Александра Зайцева, которая была в Алматы четыре года назад и очень полюбилась маленьким зрителям. Лауреат различных международных фестивалей представит забавные миниатюры, заставляющие смеяться до слез, которые никого не оставят равнодушными. Невероятные и головокружительные трюки исполнят акробаты-вольтижеры, которые участвовали в церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи. Александр и Римма Поздняковы представят публике под куполом цирка именные трюки, не имеющие аналогов во всем мире. К слову, один из номеров представляет казахстанский цирковой артист Нурлан Алшинбаев. Он вместе со своей командой акробатов продемонстрирует захватывающий, рискованный номер. Зрители увидят акробатические элементы, исполненные без страховки в полете, так как в этом жанре за безопасность отвечают только напарники.

– Раньше мы работали в Росгосцирке с братьями Запашными. Вот теперь выступаем в цирке имени Юрия Никулина, где особенно теплая, доброжелательная атмосфера, – говорит руководитель группы акробатов-вольтижеров Антон Балабек. – Все наши артисты – мастера спорта по спортивной акробатике, имеют большой спортивный и профессиональный опыт. Во всех наших номерах заняты члены нашей большой семьи. С нами выступает и моя пятилетняя дочка Аня. К слову, она самая юная участница программы. Аня, как говорится, «родилась в опилках» и с четырех лет уже выходит в манеж. Девочка уже участвовала в цирковом мюзикле «Снежная королева. Зеркало тролля», который шел в Сочи.

Гастроли продлятся до 4 июня.



Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Фото Юрия ВЫБЛОВА