Под музыку Бетховена

В конце марта исполнилось 190 лет со дня смерти Людвига ван Бетховена. В Казгосфилармонии имени Жамбыла в память о последнем представителе венской классической школы устроили концерт с участием народной артистки Казахстана Гульжамили Кадырбековой и лауреатов международных конкурсов – пианистки Майи Сепп, скрипача Аскара Дуйсенбаева и виолончелиста Мусы Керимбаева. Они выступали в сопровождении Государственного симфонического оркестра РК и хоровой капеллы имени Б. Байкадамова.

В этот вечер прозвучали два редко исполняемых из-за своей сложности и масштабности произведения Бетховена: «Тройной концерт для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром» и «Фантазия для фортепиано, хора и оркестра». Первое исполнили солисты Майя Сепп, Аскар Дуйсенбаев и Муса Керимбаев, второе – известная казахстанская пианистка профессор консерватории имени Курмангазы Гульжамиля Кадырбекова. Именно ей принадлежит идея проведения концерта, посвященного памяти Бетховена. Названные произведения композитора давно входят в репертуар Гульжамили Кадырбековой. По ее словам, она играла их с симфоническим оркестром РК еще в те времена, когда этот коллектив возглавлял народный артист Казахстана Толепберген Абдрашев.

Имя Гульжамили Кадыр-

бековой впервые стало широко известно в далеком 1980 году, когда она завоевала первую абсолютную премию на 31-м Международном конкурсе имени Виотти в Италии. Гульжамиля Кадырбекова стала первой пианисткой из Казахстана, удостоенной высокого международного признания.

Дочь Гульжамили Кадыр-

бековой Майа Сепп унаследовала талант матери и тоже стала пианисткой. Что интересно, Майа впервые выступила на сцене филармонии имени Жамбыла с Государственным симфоническим оркестром РК в восьмилетнем возрасте и тоже сыграла тогда произведение Людвига ван Бетховена – «Первый фортепианный концерт».

В 14 лет Майа стала самой юной участницей Международного конкурса пианистов имени Моцарта в Зальцбурге. В том же году стала лауреатом третьей премии 22-го международного конкурса пианистов Le Muse в Неаполе. С тех пор Майа Сепп много раз завоевывала призы на престижных международных музыкальных конкурсах. Как и мама, с отличием окончила Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского.

Муса Керимбаев – концерт-

мейстер группы виолончелей Государственного академического симфонического оркестра РК, выпускник музыкальной школы для одаренных детей имени Ахмета Жубанова и консерватории имени Курмангазы, окончил ассистентуру-стажировку при Алматинской консерватории. В 2005 году Муса принимал участие в составе симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Пасхальном фестивале. В 2013 году Мусе Керимбаеву было присуждено звание «Мәдениет саласының үздiгi».

По словам Мусы, когда Майа предложила ему принять участие в вечере, посвященном Бетховену, и сыграть его «Тройной концерт», он с удовольствием согласился.

– Это одно из самых сложных произведений Бетховена, оно очень интересное и красивое, – говорит виолончелист. – Мы пригласили скрипача из Астаны, моего старшего товарища по школе имени Жубанова Аскара Дуйсенбаева.

Если Майа и Муса исполняли «Тройной концерт» Бетховена впервые, то для Аскара Дуйсенбаева это произведение уже знакомо.

– Однажды очень давно я играл этот концерт с прекрасной пианисткой Сарой Асабаевой – заведующей кафедрой фортепиано академии музыки в Астане (ныне Казахский национальный университет искусств. – Прим. авт.) – и с потрясающе талантливым виолончелистом Ермеком Курманаевым. Если не ошибаюсь, мы тогда выступали с Карагандинским симфоническим оркестром, – вспоминает Аскар Дуйсенбаев.

Скрипач приехал на вечер музыки Бетховена из столицы, как говорит он сам, в родной Алматы. здесь прошли его детство и юность. После окончания консерватории имени Курмангазы он обучался в аспирантуре Московской консерватории. Сейчас Аскар Дуйсенбаев является концерт-

мейстером государственного камерного оркестра «Академия солистов», руководителем которого является народная артистка Казахстана Айман Мусаходжаева. Он лауреат международных конкурсов и государственной молодежной премии «Дарын», имеет почетное звание «Мәдениет саласының үздігі».

– Спасибо моим молодым коллегам за предоставленную возможность сыграть музыку Бетховена, – говорит скрипач. – Очень рад, что звезды благоприятно сложились, и я смог приехать в родной город и выступить перед алматинцами.



Индира САТБАЕВА

Фото Константина КНЯЗЕВИЧА