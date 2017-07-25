Под небом голубым

На территории Esentai Square торгового центра Esentai Mall продолжаются концерты под открытым небом

Каждую субботу лучшие музыкальные исполнители и сольные коллективы дарят свои выступления всем желающим. В прошлом году джазовые концерты в Esentai Square произвели настоящий фурор, но Esentai Mall на этом не останавливается и расширяет программу, в которую включены выступления популярных артистов самых разных жанров.

Серию концертов открыла популярная певица Макпал Исабекова. Эстафету переняли Bacardi Live Band и группа MEZZO, Private Jet и Абдулкарим Каримов, а также несравненная Дильназ Ахмадиева, BИА «Негры» и Do-Mi-No, Medeo Live Band и Ademi.

– Каждый концерт был особенным, удивляя своей энергетикой и неповторимым стилем исполнения артистов. В июле мы планируем удивить публику еще больше и подарить ощущение настоящего летнего праздника на наших концертах. Мы стараемся удивлять публику разнообразной программой – расширять репертуар, и в том числе включить в программу авторские песни отечественных исполнителей и известные произведения зарубежной эстрады, – поделилась директор по маркетингу Esentai Mall Рауза Калиева.

Июльскую серию концертов под открытым небом завершит выступление Glance и Марселя, которое состоится в 19.00. Esentai Music Festival собирает гостей каждую субботу до 26 августа. Вход всегда свободный.

Леля ВЕРЕСОВА