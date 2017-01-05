Поединок с горами

«Еще один день… чтобы выжить»

В прокат выходит отечественная приключенческая драма «Еще один день… чтобы выжить».

Это режиссерский дебют Виталия Кистанова, известного своими видеоработами о кругосветных путешествиях байкера Дмитрия Петрухина. Фильм «Еще один день… чтобы выжить» рассказывает об иностранном туристе, который потерялся в горах близ Алматы на высоте 3200 метров и выжил благодаря своим навыкам и силе духа.

Съемки велись в течение 45 дней – с февраля по март 2015 года в районе перевала Туюксу, на северном отроге хребта Заилийского Алатау (Северный Тянь-Шань).

– Конец зимы и начало весны – самый лавиноопасный период в горах. Несмотря на это, съемочная группа отважно справлялась со своей работой. С природой невозможно договориться, но мы знаем правила поведения в горах, имеем хорошую физическую подготовку и опыт работы в условиях чрезвычайных ситуаций, – рассказал Виталий Кистанов.

Режиссер подчеркнул, что творческая группа работала слаженно, с желанием снять профессиональный фильм.

– И это помогало нам работать и жить в непростых условиях высокогорной местности. Фильм создан во имя спасения людей, которые могут оказаться в подобной ситуации, это своего рода школа выживания, – подчеркнул Виталий Кистанов.

Фильм снят при участии узбекского режиссера Фурката Файзиева. Продюсер – Кирилл Ковригин.

Исполнитель главной роли Виктор Бондарев попробовал себя в новом творческом амплуа – по профессии он оператор. К слову, дебют получился ярким. Виктор самостоятельно исполнил все трюки. В фильме также снимались: Латина Сатарова, Александр Багрянцев, Кажимухан Калимбетов, Сухраб Мамтелов, Владимир Мищенко.

Саундтрек к фильму написал молодой казахстанский композитор, получивший профессиональное образование в США, лидер алматинской рок-группы First Ерканат Заитов.

Хронометраж фильма – 102 минуты.

Юрий ЮРОВ