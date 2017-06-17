Пора отдыхать

Гид от «Вечерки» по главным направлениям летнего уик-энда

Международный день йоги: Kazakhstan Yoga Festival

Международный день йоги весь мир отметит 21 июня уже в третий раз, для алматинцев праздник начнется уже на выходных. Главным событием станет III ежегодный фестиваль Kazakhstan Yoga Festival, который будет проходить с раннего утра и до позднего вечера 17 июня в спортивном парке ТРЦ Mega Park. Мероприятие под девизом «Йога и успех» развернется на двух основных площадках. Стартует праздник с флешмоба «сурья намаскар», или «приветствие солнцу». В расписании можно найти практически все разновидности йоги – хатха-йога, флоу-йога, йоги-нидра, очищающая йогатерапия для зрения «тратака», йога-программу «Стройное тело».

В непрерывном режиме будет работать и зона лектория «Йога знания». Практикующие эксперты, диетологи проведут семинары на тему органических продуктов питания и косметики, расскажут о пользе йоги с точки зрения медицины и предстоящем этно-эко-фестивале FOURE-2017. С 18.30 – концертная программа.

На следующий день второй локацией массовой практики йоги станет стадион КазНУ имени аль-Фараби. После основных занятий участников ждут йога-шоу от лучших центров города, гонг-медитация, культурная программа, лотерея и вегетарианский ланч.

Коврики для йоги – принести с собой.

Дата и время: 17 и 18 июня, 7.30 и 8.00.

Место: ТРЦ Mega Park (ул. Макатаева, 127), стадион КазНУ имени аль-Фараби (пр. Аль-Фараби, 71).

Вход свободный.

Встреча клуба казахского языка Bas Qosu

Провести субботнее утро с пользой и посвятить его самообразованию предлагают алматинцам создатели клуба казахского языка Bas Qosu. За более чем два года бесплатные лингвоуроки «Казахский язык за чаемпитием» посетили сотни слушателей. Уже первое занятие, показала практика, расширяет разговорный лексикон в среднем на 60-70 слов. В эту субботу в клубе вновь будут рады каждому, кто желает подтянуть знания государственного языка, обучиться навыкам публичного выступления и завести полезные знакомства. Уровень знаний значения не имеет.

Дата и время: 17 июня в 10.00.

Место: центр плова «Rumi» (пр. Абылай хана, 92а,

уг. ул. Карасай батыра).

Вход свободный.

Пикник на виноградниках от Arba Wine

Казахстанская винодельческая компания Arba Wine приглашает жителей и гостей города на открытие сезона пикников. Очередной праздник на виноградниках состоится в воскресенье, 18 июня, на территории села Каракемер Алматинской области. Гостей ждет особенная программа на фоне красивейших пейзажей. Для пикника организаторы приготовят десятки килограммов плова и бауырсаков. На свежем воздухе пройдут и открытые для всех желающих занятия по йоге, живописи и рисунку. Помимо работы с маслом, акрилом и акварелью, гостям предложат постичь азы гончарного искусства и пройти сеанс песочной арт-терапии. Лучшие селфи помогут сделать тематические фотозоны.

При наличии потребности за дополнительную плату оргкомитет предоставит трансфер. Регистрация обязательна.

Дата и время: 18 июня в 10.30.

Место: село Керакемер, Енбекшиказахский район.

Стоимость билетов: 2900 тенге, детям от 5 до 12 лет – 1500 тенге.

Контакты: 279-20-54.

Первый ночной велопробег от «Спорттық Алматы»

Полюбившиеся алматинцам с прошлых велосезонов массовые ночные прокаты вновь возвращаются. Продолжением традиции станет субботний старт, который возьмет свое начало в 21.00 от неизменного места встречи – территории бизнес-центра «Нурлы Тау». Здесь велолюбителей ждут разминка и выдача неоновых браслетов, а также стартовых номеров, по которым пройдет розыгрыш лотереи с ценными призами. Каждый, кто преодолеет по проспекту Аль-Фараби 9 км, получит шанс стать обладателем нового велосипеда. Имена победителей определятся на финише, перед Парком Первого Президента РК.

От городской программы «Спорттық Алматы» до конца сезона алматинцев ждут еще 13 велопробегов. Участие в них бесплатное и не требует регистрации. Единственное условие – наличие защитного шлема.

Дата и время: 17 июня, сбор в 20.30.

Место: бизнес-центр «Нурлы Тау» (пр. Аль-Фараби, между ул. Западный Желтоксан и Козыбаева).

Участие бесплатное.

Первая интерактивная выставка для людей с инвалидностью

Общественный фонд «Аржан» и Государственный музей искусств РК имени А. Кастеева приглашают алматинцев на первую в Казахстане выставку для людей с особыми потребностями. В рамках международного проекта «Доступные музеи» на основе постоянной экспозиции музея были подготовлены тактильные модели экспонатов, в том числе этикетаж шрифтом Брайля. Также предусмотрена экскурсия с тифлокомментарием на трех языках, часть произведений из фондов музея выделена для тактильного ознакомления.

Над созданием барельефов – тактильных моделей картин – совместно с незрячими специалистами работали как известные профессиональные скульпторы, так и студенты Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства имени О. Тансыкбаева. Теперь любой посетитель музея сможет не только увидеть картину, но и прикоснуться к ней. Свой вклад в социальный проект, который будет работать на постоянной основе, внесли Павел Шорохов, Казбек Дулатов, Жандос Сарпеков, Дархан Атеибеков.

Выставка организована совместно с республиканской библиотекой для незрячих и слабовидящих граждан и московским филиалом Фонда Розы Люксембург.

Дата и время: ежедневно, кроме понедельника, с 11.00.

Место: Государственный музей искусств имени А. Кастеева (мкр. Коктем-3, 22/1).

Стоимость билетов: взрослый – 500 тенге, пенсионный и студенческий – 300 тенге, школьный – 200 тенге, ветеранам ВОВ и труда, инвалидам и детям дошкольного возраста – бесплатно.

Контакты: 394-57-15, gmirk.kz.

Выставка частной коллекции «Казахский дух»

В Государственном музее искусств им. А. Кастеева открылась выставка частной коллекции британского коллекционера Гэйвина Кретчмара и его партнера, господина Альпера Акдениза.

Собрание Гэйвина Кретчмара и Альпера Акдениза включает 12 масштабных полотен «Казахский дух» и три работы серии «Колористы» о Каспийском море.

Дата и время: ежедневно, кроме понедельника, с 11.00.

Место: Государственный музей искусств имени А. Кастеева (мкр. Коктем-3, 22/1).

Стоимость билетов: взрослый – 500 тенге, пенсионный и студенческий – 300 тенге, школьный – 200 тенге, ветеранам ВОВ и труда, инвалидам и детям дошкольного возраста – бесплатно.

Контакты: 394-57-15.

Экологическая акция «Очистим Кок-Жайляу от мусора»

Вслед за открытием нового сезона экологического проекта «Охота на мусор» алматинцы посвятят заботе о природе еще один уик-энд. На этот раз общими усилиями провести «зеленую» акцию приглашает Казахское географическое общество. Субботник развернется 17 июня в урочище Кок-Жайляу, для участников подготовлено свыше 500 пакетов для мусора. В течение дня горожане смогут присоединяться к горной уборке. Инициативу уже поддержали студенты университета Нархоз.

Организаторы рекомендуют взять с собой перчатки для уборки, теплую одежду, термос с чаем и перекус.

Дата и время: 17 июня, основной сбор в 7.30.

Место сбора: остановка «Просвещенец».

Участие бесплатное.

Фестиваль Esentai Music Festival

На аллее Esentai Square продолжается сезоне бесплатных концертов, которые можно посещать каждую субботу до конца лета. В этом году организаторы Esentai Music Festival не стали ограничиваться лишь джазовым направлением. В программу включены авторские песни отечественных исполнителей и известные произведения зарубежной эстрады. В эту субботу, 17 июня, на сцене формата open air выступят финалист музыкального проекта «Х Factor» Абдулкарим Каримов и алматинская группа Private Jet. Закроют июньскую серию концертов коллектив Jackpot Band и группа «101».

В прошлом году проект живого звука Esentai Music Festival, в рамках которого прошел 21 концерт, посетили свыше 5000 человек.

Дата и время: каждую субботу в 19.00.

Место: площадь Esentai Square перед ТРЦ Esentai Mall (пр. Аль-Фараби, 77/8).

Вход свободный.

Контакты: 330-88-77.

Молодежный чемпионат Казахстана по регби «Золотой овал»

Соревнования пройдут 16 и 17 июня в рамках XIX чемпионата Казахстана высшей лиги про регби среди мужских, женских и детско-юношеских команд. Открытое молодежное первенство страны «Золотой овал» среди детей и подростков 2000-2006 г.р. проходит в эти дни на стадионе «Алаш». Чемпионат республики стартовал 15 апреля, семь его этапов пройдут в разных городах страны. Финальный тур запланирован на 15-20 октября в Алматы. Одна из главных целей первенства – отбор лучших игроков в сборные команды РК для участия в чемпионатах Азии и мира, Азиатских и Олимпийских Играх.

Победители чемпионата награждаются переходящим кубком и дипломом

I степени.

Дата и время: 17 июня в 10.00.

Место: стадион «Алаш», пр. Сейфуллина, 14, уг. ул. Аймауытова.

Вход свободный.

Образовательная выставка вузов Малайзии и Сингапура

Получить подробную информацию об условиях поступления и скидках до 20% на программы обучения в ведущих вузах двух стран алматинские абитуриенты смогут в субботу, 17 июня. Участниками выставки станут Сингапурский институт менеджмента, Университет креативных технологий «Лимкоквинг», IUKL, KDU и другие. Посетители получат возможность оформить вступительные документы на месте.

Дата и время: 17 июня с 14.00.

Место: отель Intercontinental, зал «Абай» (ул. Желтоксан, 181, выше ул. Сатпаева).

Вход свободный.

Контакты: 328-99-94.

Дуатлон среди взрослых и детей

В воскресенье, 18 июня, в Алматы пройдут сразу два любительских старта по дуатлону – среди взрослых и самых маленьких любителей бега и велоспорта. Призовой фонд главных соревнований – «Astana Motors Дуатлон», приуроченных к 25-летию компании Astana Motors, составит почти 2 миллиона тенге. В состязаниях, проходящих в трех этапах – бег (4 км) + велогонка (14 км) + бег (4 км), примут участие профессионалы и любители от 18 лет. На старте ожидается около 500 человек.

В те же часы будут оспорены награды в малом дуатлоне на аллеях Парка Первого Президента РК. Открытое первенство города в формате «бег – велогонка – бег» от городской программы «Спорттық Алматы» пройдут для детей от 5 лет и старше. Чемпионат проводится с целью пропаганды и популяризации здорового образа жизни, привлечения детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации дуатлона.

Регистрация на оба соревнования закрыта. Алматинцы приглашаются поддержать участников.

Внимание! В связи с проведением «Astana Motors Дуатлон» с 7.00 до 11.00 будет перекрыто двустороннее движение по пр. Аль-Фараби от ул. Фурманова до Мустафина и по ул. Розыбакиева от ТРЦ MegaAlma-Ata до пр. Аль-Фараби. В 11.00 движение полностью восстановят.

Дата и время: 18 июня, старт в 8.30 и 10.00.

Место: ТРЦ Mega Alma-Ata (ул. Розыбакиева, 289) и Парк Первого Президента РК.

Вход для болельщиков свободный.

Чемпионат Казахстана по футболу: «Кайрат» – «Тобол»

В матче XVI тура алматинский футбольный клуб «Кайрат» принимает на домашней арене костанайский «Тобол». Первая встреча команд завершилась ничьей со счетом 2:2. В субботу, 17 июня, на Центральном стадионе, хозяева поля намерены только побеждать.

Дата и время: 17 июня в 18.30.

Место: Центральный стадион (пр. Абая, 48).

Стоимость билетов: от 500 тенге, продажа в кассах стадиона и на сайтах fckairat.com, zakazbiletov.kz и ticketon.kz. Для пенсионеров, участников ВОВ и детей до 5 лет – бесплатно.

Контакты: 225-10-50.

Материалы подготовила Марина ПЕСТРЯКОВА