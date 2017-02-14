Позови меня в ночи…

В прокат вышел фильм «Голос монстра»

В прокат вышел фильм «Голос монстра» – американо-испанская сказка о мальчике и волшебном дереве, которое помогло юному герою в самый тяжелый момент жизни...

Фильм снят по одноименной книге Патрика Несса. На большой экран ее перенес режиссер Хуан Антония Байона. История у него получилась грустная и философская. При этом подано все так, что заложенные в картине мысли о том, что у добра и зла нет четких границ, понятны и взрослым зрителям, и подросткам. В фантастический мир картины зрители погружаются с первых кадров. Конору О’Малли каждый день снится один и тот же кошмар: его любимая мама падает в пропасть, он хватает ее за руку и старается вытянуть… На этом сон обрывается.

Так у мальчика во сне трансформируются переживания за любимую мамочку, которая смертельно больна. Он боится отпустить ее и остаться со строгой бабушкой или стать частью новой семьи своего отца, который живет в другом городе и ютится в маленькой квартирке…

Каким бы странным это ни казалось, пережить непростую ситуацию мальчику помогает дерево-монстр, которое всегда оказывается рядом в нужную минуту и рассказывает мальчику по-

учительную историю. Конор О’Малли с нетерпением ждет встречи с ним, ведь это единственное существо, которому он готов довериться и открыть свои страхи.

В главной роли 14-летний Льюис МакДугалл выглядит очень органично. Считаю, что ему удалось передать всю гамму чувств своего героя, которому очень рано пришлось повзрослеть. Кстати, мать актера умерла незадолго до начала съемок картины… Так что переживания персонажа оказались близки Льюису. Возможно, именно поэтому его боль, смятение так хорошо чувствуются…

Довольно неожиданно было видеть блистательную Сигурни Уивер в роли бабушки. Она из тех актрис, на которых всегда приятно смотреть.

Еще очень любопытным мне показался тот факт, что при одушевлении дерева-монстра за основу были взяты черты и пластика актера Лиама Нисона, который озвучил его в фильме.

В картине нет ни одной случайной сцены, история очень точно логически выстроена. Напряжение нарастает постепенно и достигает пика, когда мальчик, выслушав все истории монстра, должен открыть свою. Однако, несмотря на все очевидные плюсы фильма, есть один проблемный момент. Он связан с тем, что очень трудно определить возрастную аудиторию этой картины. Главный герой слишком взрослый для ребенка и юный для мужчины. В целом же, на мой взгляд, кинопроект получился яркий и глубокий. Особенно чувствительные зрители перед просмотром должны позаботиться о носовых платках, ибо поплакать есть над чем.

Елена СОКОЛОВА