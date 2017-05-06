Праздничная программа

Гид от «Вечерки» по афише уик-энда: где и как алматинцам отметить майские праздники

Театрализованное представление «У Вечного огня»

Постановку «У Вечного огня», приуроченную к празднованию Дня Победы, представит алматинцам Государственный республиканский академический корейский театр музыкальной комедии в субботу, 6 мая. В основу спектакля легли литературные произведения военных лет. В этот вечер прозвучат знаменитые фронтовые песни «Темная ночь», «Катюша», «Смуглянка», «У деревни Крюково» и другие.

Дата и время: 6 мая в 16.00.

Место: Государственный республиканский академический корейский театр музыкальной комедии (ул. Папанина, 71, уг. ул. Ярославской).

Стоимость билетов: 1000 тенге.

Контакты: 384-82-78, kortheatre.kz.

Велопробег в честь Дня Победы и Дня защитника Отечества

Двойной праздничный повод объединит алматинских велолюбителей в воскресенье, 7 мая. Очередной городской велопробег, проходящий в рамках проекта «Спорттық Алматы», стартует в 9.00 от территории бизнес-центра «Нурлы Тау». Протяженность маршрута составит 13 км. Велоколонна проедет по проспекту Аль-Фараби до улицы Розыбакиева, далее – вниз до Абая. Финишируют участники в новой локации – на Центральном стадионе. Здесь горожан будет ждать праздничный концерт и розыгрыш ценных призов по стартовым номерам. Двое счастливчиков уедут домой с велосипедами.

Массовый велозаезд станет третьим из 20 запланированных в этом году.

Обязательное требование к участникам – наличие защитного шлема. Регистрация не требуется.

Дата и время: 7 мая, сбор в 8.30.

Место: бизнес-центр «Нурлы Тау» (пр. Аль-Фараби, между ул. Западный Желтоксан и Козыбаева ).

Участие бесплатное.

Открытие скакового сезона-2017 на Алматинском ипподроме

Старт очередному скаковому сезону на Алматинском республиканском ипподроме, возобновившем работу ровно год назад, будет дан в День Победы. Жителей и гостей города ждут зрелищные конные состязания. Это скачки на приз открытия скакового сезона (1800 м), на приз в честь Дня единства народа Казахстана (2000 м), на приз в честь ветеранов Великой Отечественной войны (1000 м), на приз в честь Дня защитника Отечества (1000 м), бег иноходцев жорға жарыс и другие старты. В испытаниях на резвость сойдутся лошади чистокровной английской, арабской и ахалтекинской пород.

Помимо соревновательной части в программу включены показательные выступления мастеров верховой езды и праздничный концерт.

Всего в новом сезоне на Алматинском ипподроме планируется испытать около 300 племенных лошадей.

Дата и время: 9 мая в 12.00.

Место: Алматинский республиканский ипподром (мкр. Кулагер, ул. Омарова, 10а).

Вход свободный.

Бесплатный концерт к Дню Победы в консерватории

Лучшие солисты и ансамбли Казахской национальной консерватории имени Курмангазы представляют праздничный концерт, посвященный Дню Победы. В субботу,

6 мая, в Большом концертном зале выступит смешанный хор в сопровождении оркестра духовых инструментов. Руководитель программы – Мәдениет Кайраткерi Мурат Бисенгалиев. Генеральный партнер мероприятия – фонд развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust.

Дата и время: 6 мая в 12.00.

Место: Казахская национальная консерватория имени Курмангазы (пр. Абылай хана, 86).

Вход свободный.

Контакты: 261-07-12, 272-98-69.

Концерт «Любимые песни Динмухамеда Кунаева»

Казахская государственная филармония имени Жамбыла 10 мая приглашает жителей и гостей города на концерт, посвященный 105-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля Динмухамеда Кунаева. В программе «Любимые песни Динмухамеда Кунаева» прозвучат произведения советских композиторов, которые любил первый секретарь ЦК Компартии КазССР. В концерте принимают участие народные артисты РК Нургали Нусипжанов, Ескендир Хасангалиев, Бибигуль Тулегенова, Лаки Кесоглу, а также группы «Дара», «Коныр», Mezzo и другие.

Цель мероприятия – воспитание бережного отношения к национальной культуре на примере личности Д. Кунаева, популяризация достижений госдеятеля, признанного «Человеком столетия».

Дата и время: 10 мая в 18.30.

Место: Казгосфилармония имени Жамбыла (ул. Калдаякова, 35,

уг. ул. Толе би).

Вход свободный.

Контакты: 261-42-69, 272-11-02.

Фотовыставка Юрия Мечитова «Грузия. Двойные страницы»

В Центральном выставочном зале в эти выходные можно посетить выставку авторской фотографии известного грузинского фото- и кинодокументалиста Юрия Мечитова «Грузия. Двойные страницы». Юрий Мечитов является автором уникального фолианта, книги-фотоальбома «Параджанов. Хроники диалога», где фотографии сопровождены рассказами-описаниями.

Участник 80 персональных и групповых выставок в Грузии и за ее пределами посвятил представленную алматинцам экспозицию Тбилиси. Она предстает в формате символического фотоальбома, на каждом развороте которого – два соединенных снимка. Со зрителем мастер общается на языке черно-белой фотографии.

Дата и время: ежедневно, кроме понедельника, с 11.00.

Место: Центральный выставочный зал Государственного музея искусств имени А. Кастеева (ул. Желтоксан, 137, уг. ул. Жамбыла).

Стоимость билетов: стандартный – 300 тенге, пенсионерам, студентам и школьникам – 200 тенге.

Контакты: 267-40-22, 267-40-17.

Праздничный концерт от элитной школы «Көкіл»

В День защитника Отечества, 7 мая, юные таланты поздравят алматинцев с праздником со сцены ТРЦ Mega Park. Учащиеся школы «Көкіл» и танцевальной студии MIX выступят с танцами народов мира, вокальными номерами и мини-спектаклем. В День Победы горожан приглашают на вторую часть программы, которая пройдет на территории ТРЦ Mega Alma-Ata. В ней также примет участие духовой оркестр Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Зрителям представят концерт с исполнением любимых песен военных лет, попурри, а после – торжественный марш.

Дата и время: 7 мая – в 14.00,

9 мая – в 15.00.

Место: ТРЦ Mega Park (ул. Макатаева, 127) и ТРЦ Mega Alma-Ata (ул. Розыбакиева, 289).

Вход свободный.

Фестиваль Almaty PopUp Store

Мода, развлечения, вкусная и полезная еда, хорошая музыка – на этих четырех китах построена концепция фестиваля Almaty PopUp Store, который пройдет с 6 по 9 мая уже в девятый раз. Весенней версии фестиваля, проходившего два раза в год, есть что предложить гостям на все четыре праздничных дня. Локация фестиваля – территория киностудии «Казахфильм».

Гости Almaty PopUp Store встретят свыше 100 дизайнерских брендов, в том числе казахстанских, а также смогут посетить небольшие магазины и мастерские. Это одежда для взрослых и детей, аксессуары и нижнее белье, предметы интерьера и цветы, косметика и средства по уходу за телом. Алматинские модельеры представят коллекции, созданные специально для фестиваля. В зоне красоты дамам по традиции предложат макияж и укладку от мастеров лучших салонов красоты.

Развлекательная площадка не уступит в своих габаритах центральному маркету. Преподаватели дизайнерской мастерской Almaty Design School покажут, как вдохнуть вторую жизнь в старую футболку. Здесь желающие обучатся нанесению принтов на одежду методом шелкографии, тема дизайна – алматинская архитектура.

Детей можно доверить экспертам мастерской дизайн-мышления. Они узнают, как превратить использованные пластиковые пакеты в сумки. Здесь же расположится пункт приема помощи социально-благотворительного проекта «Тепло», о котором уже рассказывала «Вечерка». Каждый может сделать вклад в доброе дело, передав через специальный бокс одежду любых размеров для нуждающихся алматинских семей.

Не менее десятка участников с аппетитным меню соберет фестивальный фудкорт. На выбор смузи, соки холодного отжима, полезные десерты. Для гурманов – сербские бургеры и мексиканская кухня. Здесь же – представители первого в городе велокафе «Велоедов».

Для музыкальной зоны сеты готовят лучшие диджеи Алматы.

Дата и время: с 6 по 9 мая с 10.00.

Место: киностудия «Казахфильм»

(пр. Аль-Фараби, 176).

Вход свободный.

День бесплатной йоги

Возможность гармонизировать состояние тела, души и разума после рабочей недели поможет спортивно-оздоровительный комплекс Wellness Club LUXOR. Только в эту субботу,

6 мая, все желающие могут посетить день йоги и ознакомиться с различными направлениями практик совершенно бесплатно.

В течение всего дня будут проходить открытые классы как по самым популярным видам – хатха-йоге, кундалини, аштанга виньяса, так и по пока более экзотическим для алматинцев направлениям. Открыты для всех занятия по лицевой йоге и fly-йоге – антигравитационной, или йоге в гамаках. Также будут ждать инструкторы даосских телесных практик, танцевальной йоги и йоги для детей – от 3 до 10 лет.

В программе лектория темы «Все об аюрведе» и «Разумно об отношениях».

Дата и время: с 9.30 до 16.30.

Место: Wellness Club LUXOR (пр. Достык, 341, ниже ул. Оспанова).

Вход свободный.

Контакты: 267-75-55, 267-75-77.

Международный благотворительный забег Wings for Life World Run

В День защитника Отечества алматинских любителей бега приглашают к участию в благотворительном флешмоб-забеге. Только за два года сила спортивного духа и милосердия объединила свыше 136 600 участников глобальной акции, слоган которой – «Бежим за тех, кто не может». За это время проект собрал более семи миллионов евро на поддержку программ по исследованию травм спинного мозга по всему миру.

В воскресенье, 7 мая, вместе с Алматы на особенный старт Wings for Life World Run выйдут жители 66 городов из 17 стран мира на пяти континентах. Общий алматинский этап стартует в 17.00 в Парке Первого Президента РК.

Регистрация осуществляется через мобильное приложение Selfie Run, доступное для загрузки через App Store и Google Play. Благотворительный взнос перечисляется через эту же программу. Каждый зарегистрированный участник получит личный виртуальный автомобиль-кетчер – догоняющую спортсмена финишную черту.

Официальный партнер забега в Алматы – школа правильного бега I Love Running Kazakhstan.

Дата и время: 7 мая, старт в 17.00.

Место: Парк Первого Президента РК.

Благотворительный взнос – свободный.

Международный день пилатеса

День открытых дверей пройдет 6 мая и для желающих ознакомиться с системой физических упражнений, разработанной в начале ХХ века Йозефом Пилатесом. Первые циклы занятий стартуют в 9.00 и 10.00 с использованием специального оборудования для пилатеса. Техника позволит проработать внутренние мышцы, выполнив упражнения на стопы, вытяжение позвоночника, укрепление глубоких мышц живота.

С 10.00 – вводный курс в пилатес для мужчин. Сильной половине предложат упражнения на улучшение функциональных возможностей тела и снятие напряжения с межпозвоночных дисков, улучшение подвижности суставов, укрепление глубоких мышц-стабилизаторов.

В 12.00 – начало спецпрограммы для детей от 9 до 12 лет. Включен комплекс на профилактику сколиоза, плоскостопия и укрепление глубоких мышц. Запись обязательна.

Дата и время: 6 мая с 9.00.

Место: студия Pilates Almaty (пр. Гагарина, 155, выше ул. Басенова).

Вход свободный.

Регистрация по телефону +7-705-187-15-75.

Бродвейский мюзикл «Золушка»

Первый для Казахстана лицензированный бродвейский мюзикл будет представлен только в эти выходные мая на сцене Дворца школьников. Cinderella – классическая история о любви и о том, что мечты сбываются.

Премьера обновленного мюзикла Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна состоялась на Бродвее в 2013 году. Поставлен он известным режиссером театра из США Лорой Пачини. Новшества коснулись героев оригинальной версии, сюжетных линий, песен и диалогов, ставших современными.

Зрителей ждут акробатические трюки и яркие спецэффекты. Постановка идет на английском языке с русскими и казахскими субтитрами. Организатором выступил студенческий театр КИМЭП The Kazakhstan English Language Theater при поддержке партии «Нур Отан» и акимата Медеуского района.

Дата и время: 6 и 9 мая – в 18.30, 7 мая – в 15.00.

Место: Дворец школьников (пр. Достык, 124).

Стоимость билетов: от 1000 тенге, приобрести можно на сайте ticketon.kz или заказать по телефону +7-701-167-31-00.

Материалы подготовила Марина ПЕСТРЯКОВА