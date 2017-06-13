Праздник для всех

В Центральном парке культуры и отдыха прошел фестиваль Unity

Семейный праздник проводится уже на протяжении пяти лет, за это время его полюбили многие алматинцы. Тем более что организаторы постоянно стараются удивлять гостей насыщенной и интересной развлекательной программой. Так было и на этот раз. Целых два дня алматинцы и гости города весело проводили время в Центральном парке культуры и отдыха. Для юных жителей мегаполиса здесь раскинулся целый город с множеством картонных домиков, которые мальчишки и девчонки с большим интересом раскрашивали, а потом в них играли. Также интерес у детей вызвала индейская деревня, где детвору развлекали профессиональные аниматоры.

Конечно же, в рамках фестиваля работали и многочисленные спортивные площадки. Желающие могли поиграть в баскетбол, заняться восточными единоборствами, посетить мастер-классы по капоэйре. Словом, каждый мог найти себе занятие по душе.

Как магнитом, гостей фестиваля притягивала площадка, на которой можно было угоститься различными сладостями. Здесь также организаторам удалось совместить приятное с полезным. В этой зоне можно было встретить зубную фею, которая рассказывала всем желающим о том, как правильно ухаживать за зубами. Так, гости фестиваля с удивлением узнали, что большинство людей на нашей планете чистят зубы неправильно.

Развлечение на свой вкус на фестивале смогли найти не только дети, но и взрослые.

– На нашем празднике взрослым разрешается быть детьми. Можно без стеснения вместе со своими чадами создать собственный мультипликационный фильм, увидеть, как работает 3D-принтер и, конечно же, стать болельщиком битвы роботов. Пока дети резвятся под присмотром аниматоров и волонтеров, родители могут получить бесплатно профессиональную консультацию врача международной медицинской компании, – говорит организатор семейного фестиваля Unity Ботагоз Алдонгарова.

Например, у многих гостей большой интерес вызвал квест по финансовой грамотности от двух крупных казахстанских банков. Внимание модниц привлек показ коллекции от отечественных дизайнеров. Изюминка нарядов в том, что они созданы по мотивам русских сказок. Дефиле состоялось в рамках 25-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией. Этой дате посвятили и детский литературный конкурс «Сказки солнечного города», организованный при поддержке генерального консульства России в Алматы. В нем могли принять участие школьники в возрасте от 14 до 17 лет. Оценивали работы казахстанские писатели, которые выбрали 12 лучших работ.

– Сказки, написанные финалистами, меня очень впечатлили. Жанры и тематика разнообразные – и современные, и стилизованные, и на русском языке, и на казахском. Больше всего мне запомнились сказки «Как богатырь с батыром подружился», «Ключи от рая», «Студент и домовой». Ведущий российский сказочник Валентин Лебедев сейчас готовит альманах «Заповедный лес», мы ему отправили работы финалистов, он обратил внимание на две сказки, сейчас ведем переговоры об их включении в книгу с редакторской работой, согласованием авторских прав, – сказала заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Казахстане, консул генерального консульства РФ в Алматы Ирина Переверзева.

В рамках праздника проходили концерты с участием юных талантов, которые пели и танцевали, показывали свои самые яркие творческие номера. Два праздничных дня пролетели как одно мгновенье. Дети и взрослые уже с нетерпением ждут, когда же фестиваль состоится вновь.



Елена СОКОЛОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА