Премьера, битломания, мастер-класс, семейный квест

Премьера

В Государственном академическом русском театре драмы имени Лермонтова состоится премьера спектакля «Маскарад». В основе постановки одноименная поэтическая драма Михаила Юрьевича Лермонтова. Режиссером спектакля выступил Дмитрий Билов. В спектакле заняты актеры Вячеслав Балашов, Владислав Букаткин, Марина Ганцева, Роман Жуков, Игорь Личадеев и другие.

Премьера спектакля состоится 14, 21 и 30 апреля. Стоимость билетов от 1000 до 7000 тенге. Адрес Государственного академического театра русской драмы имени Лермонтова: пр. Абая, 43, уг. пр. Абылай хана.

Встреча

В винотеке Arba Wine 13 апреля пройдет встреча «Алма-Ата неформальная встречает друзей: Magical Mystery Tour». Гости окунутся в атмосферу битломании. Председатель алматинского клуба «Битлз» Ринат Шаяхметов расскажет подробности появления памятника на Коктобе, о переписке с Йоко Оно, о встрече с бывшей женой Джорджа Харрисона Патти Бойд и об отношении сэра Пола Маккартни и Ринго Старра к нашим бронзовым Битлам.

Скульптор Эдуард Казарян расскажет о создании этого уникального памятника, который уже давно стал визитной карточкой нашего города. Модератор встречи Арсен Баянов зачитает отрывки из своей книги «Алма-Ата неформальная». Кроме того, состоится аукцион, на котором будут выставлены рисунки Бердалы Оспанова, посвященные группе «Битлз».

Начало в 19.00. Вход 5000 тенге. Адрес винотеки: пр. Абылай хана, 71.

Мастер-класс

На территории пространства Simple art состоится мастер-класс по живописи маслом от казахстанского художника Макса Скоблинского. Желающие смогут не только узнать секреты живописи, но и тут же использовать новые знания на холсте. Записаться на мастер-класс можно по телефону 8-701-220-68-09. Также можно написать личное сообщение https://www.facebook.com/nadezda.sapka1.

Мастер-класс пройдет 14 апреля по адресу: пр. Аль-Фараби, 63/17. Начало в 19.00. Занятие бесплатное.

Спорт

В ТРЦ Mega park 15 апреля на территории спортивного парка состоится семейный квест. К участию приглашаются четверо представителей от одной семьи. Дети в возрасте от шести до 12 лет. Дети старше 13 лет считаются взрослыми. Количество семей ограничено. Для участия в спортивном квесте вам необходимо зарегистрироваться на сайте parkmega.kz. Регистрация ведется до 12 апреля включительно. В примечании необходимо указать фамилию команды, имена участников и возраст детей.

Адрес ТРЦ Mega park: пр. Сейфуллина, 483.