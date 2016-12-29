Прически стильного города

Новогодние вечеринки в стиле ретро в моде у алматинцев

Новогодние вечеринки в стиле ретро в моде у алматинцев. Хорошо забытое старое сегодня благодарно вспоминается поклонниками винтажного стиля. Как же это было тогда, когда еще не было ретро, а самым что ни на есть писком моды?

В СССР традиция прихорашиваться в последние дни декабря особо вошла в моду в середине 30-х годов, когда в стране празднование Рождества заменили на советский вариант – встречу Нового года. Эти дни были настоящим авралом для торговли и особенно парикмахерских.

80 лет назад, в 1936 году, «Вечерка» опубликовала возмущенное письмо читательницы о том, что одна из алма-атинских парикмахерских закрылась раньше времени, потому что мастера женских причесок делали стрижки друг другу.

«Я посмотрела в окно и ахнула: какой же наглостью нужно обладать, чтобы вот так, на виду у честных работниц, имеющих законное право после трудового дня у станка сделать стрижку, прихорашивать друг друга в свое рабочее время!» – возмущалась читательница.

В своем письме она говорила не о прическе, а именно о стрижке, потому что в тот период была мода на короткие волосы.

Самая модная стрижка называлась «боб». Она пришла из Голливуда, потом была подхвачена советским кинематографом, его главной звездой Любовью Орловой.

Дамы стали ходить с коротким волосом, длиной до мочек ушей. Этот стиль отражал «новую женщину» – занятую на производстве, активную и освободившуюся от закрепощения.

В послевоенное время вошли в широкий обиход парики и шиньоны. Помимо того что они были трендом того времени, парики стали выходом из положения для тех, кто не успел занять очередь в парикмахерскую.

– Можно сказать, что парики были в моде на протяжении всего минувшего века, у нас в городе, на Гагарина и Утепова, находился постижерный цех, где делали парики ручной работы, они расходились моментально, – вспоминает мастер производственного обучения Алматинского колледжа моды и дизайна Наталья Бон.

В 1959 году произошло знаковое событие в истории моды, в СССР прошел первый показ иностранного дизайнера Кристиана Диора, который открыл европейскую моду. В результате шиньоны и парики стали для советских женщин такой вожделенной вещью, какой сегодня может быть разве что-нибудь из коллекции Louis Vuitton. В 60-е «самыми-самыми» считались парики из Южной Кореи. В магазинах их не было, а у спекулянтов цена на них достигала половины зарплаты советского человека.

В 60-е годы весь советский народ посмотрел фильм «Бабетта идет на войну», в главной роли которого снималась незабвенная Брижит Бардо с прической, которая покорила миллионы. Знаменитая бабетта. Что только не делали советские модницы, чтобы получить бабетту – прятали яблоко в волосах за неимением шиньона или вплетали в волосы капроновые чулки. Затем культом стали кудрявые волосы. А что делать, если бигуди в то время были не у каждой?! В этом случае «Вечерка» играла вторую, но такую же незаменимую роль. Газету рвали на полоски и наматывали на бинт, увлажняли волосы и наматывали прядь волос, концы бинта завязывали, чтобы конструкция держалась.

Также 60-е ознаменовались модой на крашеные волосы. Стильные дамы того времени считали, что естественный цвет волос слишком простит. Волосы красили не только женщины, но и мужчины – стиляги, дефилировавшие по алма-атинскому бродвею, и степенные пожилые граждане, чтобы скрыть седину.

Поскольку о наличии фирменных красок для волос в то время не могло быть и речи, в ход шла находчивость советского человека. Чтобы покраситься в разные оттенки каштанового, смешивали хну и басму. Увеличивая долю басмы, можно было стать жгучей брюнеткой. Осветляя волосы отваром из луковой шелухи, добивались желтого цвета. Позже в продаже появилась краска для волос производства ГДР.

70-е и 80-е были временем моды как на короткие стрижки, так и на длинные волосы.

Зарождалась мода на каре и мелирование. Особой популярностью пользовалась стрижка, которую носила звезда французской эстрады Мирей Матье. Она называлась «сессон».

Эту стрижку изобрел стилист Видал Сассун, в честь него она и была названа. Стилист называл свое изобретение «помыл и носи». Стрижка делается без машинки, на пальцах и требует большого профессионализма от мастера. Нужно стричь от затылка тонкими слоями. Срезы выполняются под определенным углом, благодаря чему кончики волос сами загибаются вовнутрь.

– Парикмахерские советского периода в Алма-Ате делились на обычные и модельные. Как правило, сессон делали мастера модельных салонов, расположенных в гостинице «Алма-Ата», на Фурманова и Джамбула, на Ленина и Комсомольской, на Мира и Калинина, – вспоминает мастер производственного обучения Алматинского колледжа моды и дизайна Светлана Нестеренко.

В модельном салоне, где применялся фен, женская стрижка с укладкой стоила 3 рубля 15 копеек, химическая завивка – 5–6 рублей, в обычной парикмахерской, где из оборудования был только сушуар, все стоило в два раза дешевле.

После сушуара у модницы имелось большое основание гордиться прической, напоминавшей целый город на голове.

80-е стали настоящим культурным взрывом. Через рухнувший железный занавес в СССР хлынули западные журналы и иконы стиля на их обложках: Майкл Джексон, Мадонна, группы Scorpions, Modern Talking, которые привнесли в моду советского человека начесы. Эпоха дефицита породила очередные находки для создания и поддержки конструкции на голове. При отсутствии лака для волос прическу закрепляли водой с сахаром

В 90-е годы появилась мода на челку, чем больше был «козырек», тем «круче» считалась прическа. На эти невообразимые конструкции также изводилось множество лака, лимонада.

Чтобы «поставить» челку, девчонки тех лет посвящали этому трудоемкому процессу уйму времени. Прядь у лба вначале нужно было начесать, затем сформировать плоский и вертикально стоящий гребешок, после чего залить лаком.

В наше время, как отмечают мастера, в моде индивидуальность. При этом стилисты часто возвращаются к модным трендам прошлого – стрижке паж, другим прическам с легким намеком на ретро. Цены на услуги самые разные, от нескольких тысяч тенге до 10–15 тысяч и выше, все зависит от уровня салона.

Юрий КАШТЕЛЮК