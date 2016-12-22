Причины жить

Фантас- тическая драма «Призрачная красота»

В прокат вышел один из самых долгожданных фильмов этой зимы – фантастическая драма «Призрачная красота».

Это история о молодом мужчине по имени Говард. Он был руководителем одного из рекламных агентств Нью-Йорка, креативным и жизнерадостным. Все вокруг его любили за обаяние и умение дарить радость, но однажды все изменилось. В семье Говарда произошла страшная трагедия: погибла его маленькая дочь. После этого герой закрылся от мира и впал в депрессию, снова и снова переосмысливая случившееся. В отчаянии он начинает писать письма Смерти, Любви и Времени – единственным собеседникам, которые, как кажется Говарду, способны его понять. В итоге ситуация оборачивается самым неожиданным образом: адресаты приходят к Говарду лично, чтобы объяснить ему, что, даже когда кажется, что все потеряно и смысла в жизни больше нет, всегда остаются некие призрачные нити, которые связывают людей и заставляют жить дальше.

Проникновенную историю о надежде, которая всегда умирает последней, снял оскароносный режиссер Дэвид Фрэнкел. Героям хочется сочувствовать, переживать за них. Впрочем, это заслуга не только режиссера, но и актеров, занятых в проекте. Дэвиду Фрэнкелу удалось собрать без преувеличения звездный состав в своей картине. Главную роль сыграл обаятельный и талантливый Уилл Смит, которому удаются драматические роли. В данном случае не только как актеру, но и как любящему отцу ему удалось передать все грани страдания человека, который потерял самое дорогое, что у него было, и теперь ищет новую точку опоры.

– Сценарий фильма «Призрачная красота» попал ко мне в руки в тот момент, когда мой отец был очень тяжело болен, так что тема потери близкого человека оказалась близка мне как никогда. При подготовке к роли я проводил собственные исследования на тему того, как представители разных культур справляются с потерей близких людей. Это очень помогло мне, – признался актер в одном из интервью.

Также в фильме задействованы и другие знаменитые актеры. В их числе Кейт Уинслет, Эдвард Нортон, Кира Найтли, Хелен Миррен, Майкл Пенья и многие другие.

В картине очень деликатно рассказывается, как человек переживает тяжелейшую трагедию, снова ищет краски в жизни, которая утратила смысл. Окружающие пытаются помочь ему, но теряются, потому что не знают, как это сделать. В результате только у одной женщины появляется шанс достучаться до главного героя, но сможет ли она им воспользоваться?

Елена СОКОЛОВА