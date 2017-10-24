Путь из неизвестности

В арт-галерее «Бакшасарай» открылась выставка «Лисичкина любовь» художника Геннадия Сидорова (1943–2015 гг.)

Геннадий Сидоров родился в селе Семиозерном Костанайской области, в Алматы жил с шестилетнего возраста. В 1960 году поступил на театральное отделение Алматинского художественного училища имени Н. В. Гоголя.

– Он окончил училище на год раньше меня, – рассказывает о Геннадие Сидорове его друг – художник-монументалист Юрий Функоринео, – и сразу пошел работать исполнителем в ТЮЗ, здание которого находилось на улице Калинина. Он работал, я считаю, с одним из лучших театральных художников – Эрнстом Гейдебрехтом. Когда здание ТЮЗа снесли, Геннадий стал заниматься графикой, иллюстрацией книг, участвовал во всесоюзных выставках. Он камерный художник, не из тех, кто постоянно находится в поиске, пробуя себя в разных направлениях изобразительного искусства.

Юрий Францискович говорит, что Геннадий Сидоров был человеком замкнутым и поэтому сходился с людьми очень трудно.

– Был небольшой костяк друзей, – делится Юрий Функоринео, – мы дружили с самого училища. И мы считаем, что как человек Геннадий был лучшим из нас. Никаких амбиций у него не было. Например, когда ему предлагали вступить в Союз художников, он отказывался: мне это не нужно. Хотя работал в художественном фонде «Онер» Союза художников Казахстана. Был очень честным человеком, с собственным мнением, и он его никогда не менял. Очень любил музыку, понимал ее, знал. Пытался писать, занимался прозаическими произведениями, некоторые из них он давал мне читать, так что это был разносторонне одаренный человек.

Как пишет о Геннадие Николаевиче Н. Г. Вородис, «Сидоров так и не стал членом Союза художников в силу своей природной некоммуникабельности и повышенной самокритичности, граничащей чуть ли не с комплексом неполноценности. Как известно, «скромность – кратчайший путь в неизвестность». По этой причине Сидоров почти не известен в художественных кругах…».

В последний год жизни у Геннадия Сидорова обнаружили злокачественную опухоль.

– Я даже не подозревал, что он скоро покинет нас, – рассказывает Юрий Функоринео. – Геннадий был довольно здоровым человеком, выносливым. Когда мы повезли его к врачу, одному из лучших специалистов онкологии, тот сказал, что опухоль уже неизлечима. После этого Геннадий прожил месяцев восемь. С его уходом как будто выпало одно звено из нашей цепи друзей, и она стала распадаться.

Последняя прижизненная выставка Геннадия Сидорова проводилась в галерее «Ою» в 2011 году. В этот раз в галерее «Бакшасарай» представлено более 60 акварельных и живописных работ разного периода творчества. Название «Лисичкина любовь» дала выставке одноименная работа, где автор на холодном синем фоне зимнего леса поместил два огненно-рыжих пятна – лисичек с пушистыми хвостами.

Большинство представленных в экспозиции картин – это пейзажи. Единственный сын автора Денис говорит, что в детстве отец брал его с собой на пленэры. На одной из акварелей под названием «Длинный Вася и большой сазан» художник изобразил со спины своего сына. Денис рассказывает, что, когда ему было лет 11–12, они с отцом ездили рыбачить на Или и тогда была сделана с натуры эта работа.

По стопам отца Денис не пошел, а выбрал профессию инженера. Говорит, что в пятом классе у него даже была единственная тройка по рисованию.

Выставка продлится до 10 ноября по адресу: ул. Тимирязева, 42, КЦДС «Атакент», дом приемов «Бакшасарай». Галерея работает ежедневно с 10.00 до 19.00, вход свободный. Телефон 275-58-11.

Индира САТБАЕВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА