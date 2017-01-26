Путешествие с Моаной

Благотворительный показ

Аппарат акима Алмалинского района совместно с ТРЦ «MEGA Park Алматы» организовал благотворительный показ мультипликационного фильма для детей Центра реабилитации и адаптации инвалидов и детей из малообеспеченных и многодетных семей.

Ребята посмотрели новый красочный диснеевский мультфильм «Моана» в ультрасовременном кинотеатре Chaplin MEGA Park.

Моана – бесстрашная дочь вождя маленького племени на острове в Тихом океане – больше всего на свете мечтает о приключениях и решает отправиться в опасное морское путешествие. Тысячелетиями мореплаватели из Полинезии бороздили просторы Тихого океана, однако затем по непонятным причинам их путешествия прекратились на долгое время. Моане не дает покоя мысль о том, почему ее племени нельзя уплывать дальше рифа, окружающего их остров. Она решает помочь своему народу вернуться к мореплаванию. Девушка отправляется в невероятное путешествие. Впереди героев ожидают встречи со странными существами, чудеса и множество приключений, им предстоит сразиться со страшными чудовищами и разрушить древнее заклятие.

Данное мероприятие прошло с целью организации досуга детей с ограниченными возможностями, детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также развития духовно-нравственных качеств, привития любви к культуре и искусству, развития эстетической культуры.

Бахыт АМАНОВ