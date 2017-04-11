Рассвет торговли

Как купец Габдулвалиев построил первый торговый центр

Это, пожалуй, самое интригующее строение. Во-первых, потому что до сих пор ведутся споры об авторстве проекта: одни краеведы утверждают, что придумал этот магазин Андрей Зенков, другие, а именно достаточно авторитетный краевед Неля Букетова, имеют сведения, что проект сделан Полем Гурдэ.

Во-вторых, не ясна дата постройки «Кызыл-тана». Если принять на веру авторство Поля Гурдэ, к чему в общем-то и склоняется большая часть историков Алматы, то началом строительства можно считать 1896 год. Хотя на самом фасаде магазина висит табличка, оповещающая, что здание построено в 1912 году.

В-третьих, оно нам интересно тем, что этот памятник деревянного зодчества – сегодня единственное сохранившееся здание застройки бывшей Торговой улицы города Верного. Потом она носила имя Максима Горького. Ныне – Жыбек жолы, в переводе на русский – Шелковый путь. Впрочем, это название вовсе не означает, что Великий шелковый путь когда-то пролегал именно по этой улице.

Однако заглянем в конец XIX века.

В эти годы значительную часть населения Верного составляли купцы и торговцы. «Крупнейшая торговая фирма

«И. Габдулвалиев с сыновьями» принадлежала Исхаку Габдулвалиеву (1839–1911), верненскому купцу 1-й гильдии», – сообщают нам авторы книги «Алматы. Архитектурные хроники» Е. Ауэзов и Н. Чулакова.

С 1871 года фирма вела розничную и оптовую торговлю мануфактурной, галантерейной и парфюмерной продукцией – продавала кровати, швейные машины, зонты, обувь, шляпы, готовое платье, посуду, самовары, золотые и серебряные вещи. Склады шерсти и сырья были разбросаны по всему Жетысу. Помимо занятия торговлей И. Габдулвалиев был меценатом – на его средства возведены Татарская мечеть и медресе «Исхакия», состоял членом «Общества ревнителей просвещения». В Верном семья Габдулвалиевых владела домами и складами, расположенными на улицах Училищная, Сергиопольская, Гостинодворская, Таранчинская и других.

Именно по его заказу с благословения городских властей на главной торговой улице города был построен магазин «колониальных товаров».

Для той поры архитектурный облик магазина был настолько необычайным, что привлекал всех без исключения на него взглянуть. Лаконичность фасада одноэтажного здания, обработанного по вертикали пилястрами, подчеркнутая невероятной красоты чешуйчатыми куполами с люкарнами, стала своеобразной приметой верненской эпохи, отражающей синтез модерна и эклектики. В рисунке богатого резного декора угадываются знакомые мотивы древнерусского зодчества. Силуэт здания оживляют щипцовые фронтоны, расположенные над каждым входом, увенчанные невысокими фигурными башенками.

После национализации в здании находился аппарат уполномоченного реввоенсовета Туркестанского фронта в Семиречье, позже – штаб Туркестанской стрелковой дивизии. В советское время здесь разместился магазин «Торгсин», позже – магазин тканей «Кызыл-тан».

Предположительно в 1935 году была произведена первая реконструкция здания; в 1960 году были проведены капитальный ремонт и перепланировка, утрачен декор интерьера и частично здания. В 1979 году по проекту архитектора

Е. Мынжасарова была проведена реставрация здания.

В суверенное время с чьего-то позволения к памятнику архитектуры приляпали железобетонное корявое подобие, продолжающее «Кызыл-тан» на запад.

Василий ШУПЕЙКИН