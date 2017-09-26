Рекорды здоровья

Свыше 500 алматинцев пробежали по плотине на XXIX старте «Баспалдак – 2017»

Разнообразить спортивный календарь, обновить «личник» или просто стать на одну ступень здоровее – каждый пробежал «Баспалдак» со своей целью. Вертикальный старт вновь собрал и заточенных побить главный рекорд «лестницы здоровья» 27-летней давности, но… тщетно. Взобраться на гребень плотины быстрее алматинского марафонца Марата Жузгенбаева, чей результат 3 минуты 32 секунды, участникам вновь не удалось. Лучшее время этого года на королевской дистанции – 841 ступень – показали Ануар Ергазы (04:20) и Айжан Жанбатыр (09:55).

Испытать на высоте «Медеу» не только физические возможности, но и силу духа можно было и на дистанциях 500, 400, 300, 200 и 100 ступеней. Спринт, к слову, был открыт только для самых юных участников – от 7 до 12 лет, а также ветеранов «Баспалдака» – категории 70+. По количеству призовых мест на самых разных дистанциях забега вот по-прежнему нет равных мировому рекордсмену-акробату Владимиру Гашуте. Алматинец, чье имя вписано в Книгу рекордов Гиннесса 14 раз, 25 лет назад преодолел 200 ступеней за 37 секунд. Рекорд держится по сей день, а его автор выиграл очередное серебро на любимой дистанции, хотя просто «поддерживает форму».

Золото «трехсотки» второй год подряд в своей категории забрала преподаватель дизайна Алматинского многопрофильного колледжа Ирина Жовниренко. Организм чемпионки закалили регулярные горные походы и участие в забегах самого разного формата.

Среди самых возрастных участников на 100 ступенях отличилась 89-летняя чемпионка Валентина Вичкуткина, представлявшая сборную ветеранов Ауэзовского района. Соревнования от городского проекта «Спорттық Алматы» прошли в рамках программной статьи «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру».



Марина ПЕСТРЯКОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА