Репертуар Универсиады

В Алматы в рамках Универсиады представлена обширная культурная программа

В честь ХХVIII Всемирной зимней Универсиады 2017 года до 10 февраля включительно в театрах, концертных залах, музеях и библиотеках города, а также на спортивных объектах будут проводиться культурные мероприятия. Самую обширную программу представят Государственный академический театр оперы и балета им. Абая и Государственный академический Русский театр драмы им. М. Лермонтова. Лучшие постановки также покажут Казахский театр драмы им. М. Ауэзова, Государственный республиканский корейский театр музыкальной комедии, Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени

К. Кужамьярова.

В Казахской государственной филармонии им. Жамбыла также предусмотрена насыщенная культурная программа, в числе мероприятий вечер органной музыки под руководством заслуженного артиста РК Г. Несипбаева, концерт Государственного духового оркестра РК, концерты лауреатов международных конкурсов Жанар Сулеймановой, Амира Бисенгалиева и др.

На территории театра традиционного искусства «Алатау» до самого окончания Универсиады проходит этнофестиваль «Алатау алабында», где установлены павильоны, юрты, традиционные инсталляции. Здесь проходит выставка ремесленников и представлена национальная кухня. В библиотеках и музеях города проходят выставки, виртуальные слайд-путешествия, связанные со спортом, а также встречи со спортсменами и представителями спортивной отрасли страны.

В четыре этапа пройдут следующие выставки и мастер-классы: «Дети объединяют мир» («Халык Арена», «Алматы Арена», Дворец спорта им. Балуана Шолака, площадь перед Дворцом Республики); «Творчество объединяет мир» («Халык Арена», «Алматы Арена»); ретроспективная выставка и выставка пленэрных работ «Спорт объединяет мир» (на всех спортивных объектах Универсиады); «Мгновения Универсиады» (объекты Универсиады, Новый музей Алматы).

Ежедневные концерты традиционной музыки будут идти в театре «Алатау» («Жер жаннаты – Жетісу», «Інжу-Маржан», «Ағажай, Алтайдай жер қайда…» и многие другие).

Специальная цирковая программа, посвященная ХХVIII Всемирной зимней Универсиаде 2017 года, будет проходить на протяжении всего времени проведения Универсиады – по

8 февраля в Казахском государственном цирке, а 10 февраля во Дворце Республики пройдет концерт «Жан досым», посвященный творчеству заслуженного деятеля культуры Казахстана Сейдоллы Байтерекова.