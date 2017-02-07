Ритм аккомпанирует мечте

Судьба у музыкантов и спортсменов во многом похожая...

Судьба у музыкантов и спортсменов во многом похожая – в этом убедилась публика во время концерта Государственного духового оркестра РК в Казгосфилармонии, посвященного XXVIII Всемирной зимней Универсиаде.

Чтобы стать профессиональным музыкантом, надо, так же как и спортсменам, с самого детства учиться делу всей жизни. Нужно уметь бороться с собственной ленью и ежедневно упражняться, совершенствовать свои навыки, вновь и вновь ставить цели, достигая их, добиваться рекордов, и тогда можно получить признание за свое мастерство на всевозможных конкурсах и состязаниях. Как в командных видах спорта каждый игрок стремится добыть общую для всех победу, так и в оркестре каждый артист старается достичь гармонии. А дирижер – это лидер, который, подобно капитану команды, несет ответственность за каждого товарища и ведет всех за собой. И таким лидером является Канат Ахметов – художественный руководитель и главный дирижер Государственного духового оркестра РК, заслуженный деятель Казахстана, профессор, лауреат международных конкурсов, член WASBE (Всемирная ассоциация духовых оркестров и ансамблей), ITA (Международная ассоциация тромбонистов) и APBDA (Ассоциация руководителей духовых оркестров стран Азии и Тихого океана). Этот прославленный коллектив был создан Канатом Ахметовым в 1990 году силами студентов Алма-Атинской консерватории, а вскоре оркестр получил международное признание и призы на фестивалях в Гавре (Франция) и Бирмингеме (Англия).

Канат Ахметов известен не только как дирижер и тромбонист, но и как композитор, поэтому во время концертной программы «Путь к вершине – Универсиада-2017» прозвучало его произведение под названием Winds of Kazakhstan – «Ветры Казахстана». Автор, по его признанию, хотел показать характер ветров нашей страны во всех видах и смыслах – от легкого прохладного самала до мощных буранов, ветров перемен.

Во время концерта место за дирижерским пультом передавалось от Каната Ахметова дирижеру Государственного духового оркестра РК заслуженному деятелю Казахстана Александру Белякову, который к тому же выступал в качестве конферансье. Представляя публике солистов оркестра – заслуженного деятеля Казахстана Игоря Благодарного (баритон) и лауреата международных конкурсов Береке Енкебаеву (сопрано), он провел параллели между музыкантами-солистами и фигуристами-одиночниками, которые поражают зрителей красотой своего искусства, грацией, отточенной техникой. Игорь Благодарный порадовал слушателей любимыми в народе песнями «Ақ сиса» Жаяу Мусы и «Бақыт құшағында» Шамши Калдаякова, а под конец выступления познакомил публику с «Молитвой батыра Махамбета перед казнью», это полное скорби произведение написано композитором Владиславом Парпибаевым на стихи Олжаса Сулейменова.

Береке Енкебаева тоже показала высокий исполнительский класс, спев сложнейшие произведения – знаменитый романс Латифа Хамиди «Бұлбұл» и Концерт для голоса с оркестром Рейнгольда Глиэра.

Еще одним солистом выступил артист Госдуха трубач Адиль Укибай. Вместе с коллегами он исполнил Скерцо для трубы с оркестром казахстанского композитора Еркегали Рахмадиева.

В джазовой обработке прозвучала фантазия на казахскую народную песню «Япурай», а под занавес концерта коллектив сыграл знаменитый триумфальный марш «Азия дауысы» Адиля Бестыбаева, это произведение стало визитной карточкой Государственного духового оркестра РК после первого исполнения в 1990 году в США.

Индира САТБАЕВА

Фото Сергея ХОДАНОВА