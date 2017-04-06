Роман с камнем

В Государственном музее искусств имени Кастеева проходит выставка работ известного казахстанского скульптора Марата Айнекова

На выставке представлено около 30 произведений мастера – это работы, хранящиеся в коллекции музея, а также произведения из частных коллекций. На выставке можно увидеть такие произведения, как «Девушка с птицей», «Семья», «Старик и лошадь», «Эволюция», «Аксакал» и другие.

Творческий путь Марата Айнекова насчитывает десятки лет и множество различных произведений.

– Свою первую скульптуру он создал еще будучи учеником старших классов. Это был бюст известного советского писателя Максима Горького, который установили на постамент в школьном дворе, где он и стоит до сих пор, – рассказывает куратор выставки, руководитель пресс-службы музея Клара Исабаева. – За этот памятник скульптор получил путевку на VI Всемирный международный фестиваль молодежи и студентов в Москве в 1957 году.

Марат Айнеков с отличием окончил художественное училище имени Гоголя в Алма-Ате, а затем – Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина в Ленинграде. После этого вновь вернулся в Алма-Ату, где начал преподавать в родном училище.

– Скульптор любил работать в разных жанрах, но наиболее близким ему всегда был портрет. В течение многих лет он создавал скульптуры в бронзе, граните, работал с деревом, но любимыми его материалами всегда были камень, гранит, – рассказывает Клара Исабаева. – В августе 1973 года в Алма-Ату на партийно-хозяйственный актив должен был приехать генеральный секретарь Леонид Ильич Брежнев. По заданию Динмухамеда Кунаева за три дня до приезда Брежнева нужно было найти скульптора и изготовить его бюст, подобный тому, который Брежневу подарили год назад в Узбекистане. Айнеков оказался скульптором, способным выполнить этот заказ за три дня, другие именитые мастера отказались.

Марат Айнеков – автор множества памятников общественным деятелям, ученым, поэтам и писателям. Творения его рук можно увидеть в разных городах Казахстана. Например, монумент «Рассвет свободы», установленный в Алматы.

Кроме того, одно из самых значительных произведений мастера – памятник Абаю, который установлен в Москве рядом со зданием посольства Казахстана.

Между тем скульптор творил не только в монументальном, но и в других жанрах. В частности, это станковая скульптура, скульптура малых форм, уличная и парковая скульптура. Также он создавал эскизы национальной валюты Казахстана. Самые разнообразные его работы можно увидеть на выставке, которая продлится до 18 апреля. Посетить ее можно в любой день, кроме понедельника, с 11.00 до 18.00.



Леля ВЕРЕСОВА