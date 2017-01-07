Рождественские выходные

Гид от «Вечёрки» по главным событиям праздничного уик-энда

Рождество на Villa Happy Days

Рождественским настроением готов поделиться с алматинцами многофункциональный комплекс VILLA Boutiques & Restaurants, приглашающий на продолжение праздничного цикла Villa Happy Days. В эти дни продолжает работать новогодняя ярмарка Villa Christmas Market, где можно найти расписное имбирное печенье, шоколад, елочные игрушки, рождественские венки, сувениры, украшения и многое другое. А в Рождество, 7 января, горожан ждет специальная программа с Санта Клаусом и эльфами, музыкой, ростовыми куклами и аниматорами. Только в этот день пройдут три серии бесплатного мастер-класса по изготовлению сувенирных елочек из фетра. По-прежнему здесь можно покататься на открытом катке, согреться горячим шоколадом, кофе и чаем с печеньем.

Заодно до 14 января можно посетить персональную выставку известного казахстанского фотографа Владимира Бабкина, что проходит в арт-пространстве комплекса «Куб». Работы представлены в технике сочетания фотоискусства и живописи.

Дата и время: 7 января с 12.00, каток открыт с 10.00.

Место: многофункциональный комплекс VILLA Boutiques & Restaurants (пр. Аль-Фараби, 140а).

Вход на ярмарку, мастер-класс и фотовыставку свободный, стоимость билета на каток – 1000 тенге, прокат коньков – 1500 тенге за сеанс.

Контакты: 315-88-77.

Детский новогодний спектакль «Щенячий патруль. Щенки спасают Новый год»

Только 7 января во Дворце Республики московский антрепризный театр ростовых кукол представит алматинцам детский новогодний спектакль «Щенячий патруль. Щенки спасают Новый год». Храбрый патруль научит маленьких зрителей дружить, поддерживать и помогать окружающим. Удивительная история Райдера и его щенков расскажет детям о том, как важно быть добрым, смелым, отзывчивым и не оставаться равнодушным к чужой беде. Мальчишки и девчонки встретятся со своими любимыми героями, примут участие в интерактивных играх и помогут щенкам преодолеть все препятствия.

Московский антрепризный театр ростовых кукол имеет большой опыт в постановке спектаклей для самых юных зрителей. Фонограммы к постановке прописаны оригинальными голосами артистов, озвучивающих мульт-

фильм. Продолжительность спектакля – 1 час.

Дата и время: 7 января в 13.00.

Место: Дворец Республики (пр. Достык, 56).

Стоимость билетов – от 2000 тенге.

Приобрести билеты онлайн можно на сайте kassir.kz.

Семейный фестиваль творчества в музее Кастеева «Волшебный фонарь»

В эти выходные маленькие алматинцы получат последнюю возможность поучаствовать в фестивале творчества «Волшебный фонарь», что проходит с 4 по 8 января в Государственном музее искусств имени Кастеева. Проект «Проведем каникулы вместе» представляет собой марафон семейных мастер-классов по рукоделию. В первые дни фестиваля все желающие могли обучиться плетению фенечек в старинной казахской технике баскур, вышиванию снеговика из фетра и росписи керамического петушка в технике миниатюры. Заключительная серия экспресс-уроков, которые интересны как детям, так и взрослым, ждет горожан в ближайший уик-энд. В субботу пройдет занятие по изготовлению войлочных сумочек в технике горячего валяния, а воскресный мастер-класс подарит навыки создания дизайнерской открытки в смешанной технике. Помимо этого по традиции для посетителей открыты мастерская по гончарному ремеслу и фабрика новогоднего печенья. Занятия в импровизированной кулинарной студии включают в себя приготовление и роспись рождественских сладостей, подарочную коробочку и сертификат юного кондитера. Участники имеют возможность свободно посетить любой из залов музея и загадать желание у волшебного фонаря.

Дата и время: с 4 по 8 января с 14.00.

Место: Государственный музей искусств имени Кастеева (мкр. Коктем-3, 22/1).

Стоимость билетов на один мастер-класс – от 1000 до 2500 тенге.

Контакты для регистрации: 394-57-15, +7-777-298-90-49, gmirk.kz.

Выставка благотворительного проекта «Ангел для королевы»

В галерее «Вернисаж» 7 и 8 января алматинцы смогут увидеть творения мастеров-кукольников из Казахстана, России, Украины, Германии и Израиля. Работы выполнены в образе ангелов, которые после окончания выставки станут подарками для онкобольных детей. Каждая кукла сопровождена пожеланием автора и сертификатом. Самому молодому участнику выставки всего четыре года.

По словам организаторов, благотворительный проект «Ангел для королевы», посвященный любви, доброте, благодарности, бескорыстию и миру, родился спонтанно в ноябре прошлого года. Небольшая социальная инициатива, мгновенно подхваченная художниками, разрослась до международного проекта. Рождественскую выставку поддержали Генеральное консульство России в Алматы и представительство Россотрудничества в Казахстане, объединение «Центр вселенной кукол».

Дата и время: 7 и 8 января с 12.00.

Место: галерея «Вернисаж» (пр. Достык, 17, уг. ул. Толе би).

Вход свободный.

Контакты: 291-21-39.

Большой новогодний концерт Happy Chinese New Year Tour 2017

В рамках ХХ юбилейного тура перед алматинской публикой выступят музыканты национального оркестра китайской провинции Гуандун. Новогодний концерт состоится 12 января на сцене Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. В программе задействован ансамбль ударных инструментов Chen Dong.

Большой новогодний концерт – один из самых успешных концертных форматов в мире. За прошедшие шестнадцать лет китайское гастрольное агентство Wu Promotion организовало концерты более чем в 15 странах. Китайский оркестр провинции Гуандун был основан в 1949 году и сейчас является одним из лучших коллективов, исполняющих традиционную музыку. Оркестр участвовал в престижных музыкальных фестивалях в Китае, ближнем и дальнем зарубежье.

Концерт Happy Chinese New Year Tour организован Министерством культуры КНР при поддержке Департамента провинции Гуандун, Генерального консульства КНР в Алматы.

Дата и время: 12 января в 19.00.

Место: Большой концертный зал

КНК имени Курмангазы

(пр. Абылай хана, 86).

Стоимость билетов – 2000 тенге.

Контакты: 261-07-12, +7-701-272-98-69.

Зимние каникулы с Гарри Поттером

В этот уик-энд алматинские школьники смогут проводить зимние каникулы в компании с любимыми героями из фильма «Гарри Поттер». 7 и 8 января юных посетителей ТРЦ «Globus» ждут занимательные тематические квесты и бесплатные интерактивные мастер-классы для самых разных возрастов. В программе: «Создание волшебной палочки», «Любимое фантастическое животное, «Книга заклинаний», «Карта мародеров», «Фотоохота по пятам фантастических животных» и «Открытки для Гарри Поттера». Дети могут прийти в костюмах любимых персонажей.

Дата и время: 7 и 8 января с 14.00.

Место: ТРЦ «Globus», 2-й этаж (пр. Абая, 109в, уг. ул. Ауэзова).

Вход свободный.

Контакты: 356-15-15.

Сказка на льду MadaKAZcar

Основой сюжета для театральной постановки послужил популярный диснеевский мультфильм «Мадагаскар». Уникальное ледовое шоу от создателей сказки на льду «Ледяное сердце» жители и гости города могут увидеть только с 6 по 8 января в спортивном комплексе «Халык Арена». Роли главных героев в сказочном представлении исполняют спортсмены из алматинской сборной по фигурному катанию. Зрителей впечатлят декорации, костюмы артистов и суперсовременные световые эффекты. Кроме того, организаторы обещают фейерверк и музыкальную программу с участием группы «Алау». Продолжительность шоу – 1,5 часа.

Дата и время: 7 и 8 января, начало представления в 12.00, 15.00 и 18.00.

Место: спортивный комплекс «Халык Арена» (Кульджинский тракт, 2д).

Стоимость билетов – от 1500 тенге, детям до двух лет – бесплатно.

Приобрести билеты онлайн можно на сайте kassir.kz.

Мастер-класс энергетических практик «Энергия жизни»

Техниками осознания и контроля своих эмоций поделится с алматинцами инструктор динамической йоги, автор и ведущий системы «оживления» человека vividus Дмитрий Дишанди. Открытый мастер-класс «Энергия жизни» пройдет для всех желающих в воскресенье, 8 января, в студии «Воздух». Комплекс энергетических практик научит «перезагружать» физио-

логию, или делать так называемый сброс, а также избавляться от стресса и тонизировать организм для активных действий. Гости узнают, как устроить полноценный отдых на десять минут и чувствовать прилив энергии в те моменты, когда ее катастрофически не хватает. Для удобства желательно быть в спортивной одежде.

Дата и время: 8 января в 18.00.

Место: студия «Воздух», 11-й этаж (ул. Ауэзова, 60, уг. ул. Жамбыла, вход со стороны Жамбыла).

Вход свободный.

Контакты: 973-25-43.

День открытых дверей в центре йоги

Центр йоги Atman в честь своего первого дня рождения приглашает горожан на день открытых дверей в воскресенье, 8 января. Главная миссия акции – помочь тем, кто хотел бы заняться йогой, но по определенным причинам сомневается. Профессиональные инструкторы рассеют сомнения и ответят на все интересующие вопросы. Посетителей ждет насыщенная программа бесплатных практик по хатха-йоге, кундалини-йоге, стретч-йоге, мантра-медитации. Кроме того, гости смогут пройти йоготерапию, послушать лекцию о йоге и коррекции веса. После активностей можно будет восстановить силы в комнате отдыха, а также присоединиться к дружескому чаепитию с полезными угощениями.

Дата и время: 8 января с 12.00.

Место: центр йоги Atman

(пр. Абая, 159/2, уг. ул. Розыбакиева).

Вход свободный.

Контакты: 394-42-35, +7-705-450-50-53.

Концерт для детей «Музыкальная шкатулка» в ГАТОБ

Государственный театр оперы и балета имени Абая в дни школьных каникул приглашает маленьких алматинцев на концерт «Музыкальная шкатулка». Заключительный концерт состоится в воскресенье, 8 января. Перед юными зрителями выступят ведущие солисты, инструменталисты театра. Концертмейстер – дипломант республиканских и международных конкурсов Марина Омирбекова, режиссер программы – заслуженный деятель Республики Казахстан Ляйлим Имангазина.

Дата и время: 8 января в 12.00.

Место: ГАТОБ имени Абая, фойе на 2-м этаже (ул. Кабанбай батыра, 110).

Стоимость билетов – от 1000 тенге.

Приобрести билеты онлайн можно на сайте ticketon.kz.

Контакты: 272-20-42.

Международный спортивный флешмоб «Все бегут»

Алматинские любители бега приглашаются к участию в IV международном флешмобе «Все бегут», зимняя версия которого по традиции пройдет в Рождество. Спортивный проект, несколько лет назад инициированный любительским беговым клубом в Москве, нацелен на объединение поклонников бега и привлечение новичков по всему миру. Правила остаются неизменными. Участвовать можно как в личном, так и в командном зачете, получив возможность рассказать о своей дружеской команде всем. Флешмоб «Все бегут» не ограничивает ни в протяженности дистанции, ни в локации старта – поддержать спортивную акцию атлеты смогут в любой точке планеты в течение всего дня 7 января. Суммированием общего километража будет выявлена самая активная команда. В личном зачете лучших также определит максимальная дистанция.

Чтобы присоединиться, нужно пройти регистрацию на сайте vsebegut.ru. После заполнения анкеты система сгенерирует стартовый номер, ссылка на который будет выслана на электронную почту участника. Номер нужно будет распечатать. Команды проходят специальную клубную регистрацию. Результат подтверждается скриншотом с трекера спортивного мобильного приложения, который зафиксирует карту местности, дистанцию, время и темп участника. К отчету со скриншотом прилагается фото участника с номером и ввод километража вручную в личном кабинете сайта. Результатами пробежки участники делятся в соцсетях с хэштегом #всебегут.

Дата и время: 7 января с 00.00 до 23.59.

Место: любая удобная локация.

Участие бесплатное.

Регистрация по 7 января включительно на сайте vsebegut.ru.

Открытый мастер-класс по живописи

Художественная учебная студия Dandelion school запускает новый сезон занятий по профессиональной живописи, первый в новом году мастер-класс пройдет 7 января. Темой нынешней встречи станет сюжет с маками. Писать картины маслом участники будут под чутким руководством художников, используя качественные профессиональные материалы и инструменты. Стоимость холста, красок, кистей, мастихинов и растворителей включена в оплату за мастер-класс. Кроме того, готовые работы оформят и доставят участникам в течение нескольких дней. Продолжительность занятия – 3 часа, запись обязательна.

Дата и время:

7 января в 11.00.

Место: художественная школа Dandelion school (бизнес-центр «Нурлы тау»,

блок 2б, пр. Аль-Фараби, 19).

Стоимость участия – 8000 тенге.

Контакты для регистрации: +7-700-111-58-88.

Спектакль «Норд-Ост» театра «АРТиШОК»

Театр «АРТиШОК» представляет совместный проект с Гете-институтом Алматы, который можно будет увидеть только в эти выходные. Спектакль, поставленный в жанре журналистского расследования, рассказывает от трагедии на Дубровке в Москве 23 октября 2002 года. Это переплетение документальных кадров, интервью и героев, чьи истории совпадают с реальными событиями больше, чем ожидают того зрители. В спектакле заняты Вероника Насальская, Виктория Мухамеджанова, Темир Укушев и другие артисты театра.

Дата и время: 7 и 8 января в 19.00.

Место: Театр «АРТиШОК» (ул. Кунаева, 49/68).

Стоимость билетов – 4000 тенге.

Контакты: +7-776-628-26-25.

Материалы подготовила Марина ПЕСТРЯКОВА