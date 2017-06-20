Рыцарь добрых технологий

ТЮЗ имени Наталии Сац представит на EXPO-2017 мюзикл «Человек из Ламанчи»

В столице спектакль будет показан на сцене построенного к Международной выставке театра «Астана балет», а накануне состоялась алматинская премьера.

Режиссер Султан Усманов сообщил, что решение продемонстрировать на EXPO-2017 именно эту постановку было принято потому, что мировой публике прекрасно знакома тема Дон Кихота.

Более того, история о Рыцаре печального образа сегодня очень актуальна в мире.

За основу спектакля взят одноименный бродвейский мюзикл середины 1960-х, который создали по мотивам произведения Сервантеса Артур Хиллер и Дейл Вассерман. Музыку написал Митч Ли.

Период 1960-х в мировой истории выдался непростым. Во Вьетнаме шла кровопролитная война, было весьма нестабильно на Ближнем Востоке, в других регионах.

По сценарию главный герой – Дон Кихот (он же Мигель Сервантес) в своем монологе призывает людей к миру, и это аплодисментами встречается зрителями, так как сегодня на планете опять неспокойно – полыхает Ближний Восток, меняется география мира, происходят бурные миграционные процессы.

Актуальность этой темы еще и в том, что Астана стала центром миротворческих инициатив, в частности были проведены переговоры по иранской ядерной программе, проходят переговоры по Сирии, где противоборствующие стороны обсуждают мирное решение конфликта.

Кроме того, произведения на основе романа Сервантеса о Дон Кихоте очень популярны на постсоветском пространстве. Киноклассикой стал фильм 1957 года режиссера Григория Козинцева «Дон Кихот», где главную роль исполнил Николай Черкасов, кроме того, в тех или иных вариациях произведение Сервантеса идет во многих театрах, а мюзикл был успешно поставлен на сцене Центрального академического театра Российской Армии – там главную роль исполнил корифей сцены Владимир Зельдин.

Иными словами, как считает Султан Усманов, спектакль демонстрируется в нужное время в нужном месте.

Роли в спектакле исполнил ведущий творческий актив ТЮЗа. Это Юрий Гнусарев, сыгравший главного героя, Махсат Сахиулы, воплотившийся в образ Санчо Пансы, Мария Коваленко, исполнившая роль Дульсинеи, другие артисты.

Главным лейтмотивом стала линия о том, что чудак из Ламанчи Дон Кихот своей добротой и своим благородством изменяет, делает лучше людей, окружающих его.

Так, Хозяин постоялого двора, роль которого исполнил Ильяс Турманов, лениво «посвящая» старика в рыцари, прикасается к некоему благородному действу. Такая же метаморфоза происходит и с простой девицей Альдонсой, которую главный герой называет дамой своего сердца – Дульсинеей.

Мария Коваленко, известная в театре своим умением перевоплощаться, смогла показать это превращение – меняются ее деревенская походка, речь, появляется стать. Даже несмотря на окружение – физически и нравственно нечистоплотных людей, героиня с легкой руки Дон Кихота пытается быть выше всего этого.

Периодически на постоялом дворе появляются инквизиторы, они, дамоклов меч той эпохи, сжигают на костре всех, кто не вписывается в окружающее общество. Но, несмотря на это, благодаря главному герою людям удается преодолеть страх и выпрямить спину.

К слову, Сервантес писал о своем герое: «Для меня одного родился Дон Кихот, а я родился для него; ему суждено было действовать, мне – описывать; мы с ним составляем чрезвычайно дружную пару...»

По школьной программе «Дон Кихот» Мигеля Сервантеса изучается в старших классах, но обычно дети знакомятся с этим произведением гораздо раньше благодаря кино, театру. Может быть, они не все пока понимают, но им запоминается Дон Кихот – добрый человек из Ламанчи.

Радует, что и на спектакле в ТЮЗе было много юных зрителей – оценив игру коллектива, они дарили актерам цветы. Спектакль длится два часа без перерыва, и дети все это время внимали тому, что происходит на сцене, им не было скучно. Это свидетельствует о том, что спектакль состоялся, он интересен разным поколениям зрителей.

Также премьеру посмотрели иностранные студенты, участвующие в проекте генерального консульства РФ в Алматы по изучению русского языка.

Выражая признательность актерам за игру, консул РФ Ирина Переверзева подчеркнула, что история о Дон Кихоте во многом нам полюбилась благодаря прекрасному литературному переводу. К слову, в числе литературных переводчиков Константин Масальский, Владимир Карелин, Мария Ватсон, Григорий Лозинский, Николай Любимов.

Планируется, что спектакль на столичной сцене будет показан 30 июля. Как считают в театре, эта история впишется в рамки Международной выставки, ведь она повествует о технологиях добра, справедливости, благородства. Это темы востребованы во все времена.



Юрий КАШТЕЛЮК

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА