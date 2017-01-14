С диском по жизни

Телефоны домобильной эры празднуют свой 120-й день рождения

В 1897 году миру был представлен телефон с дисковым набором. Его сконструировала Автоматическая электрическая компания, основанная в 1891-м в Канзас-Сити гробовщиком Алмоном Строуджером. Создать такое устройство похоронных дел мастера заставила проза жизни. Убежденный, что сотрудница телефонной станции переводит входящие звонки клиентов на его конкурента, Строуджер изобрел и запатентовал прообраз современной АТС и дисковый номеронабиратель.

Так, хрестоматийная фраза «Барышня, соедините меня…» утеряла актуальность, абоненты получили возможность дозваниваться друг к другу напрямую.

У нас дисковые телефоны появились в 1920-е годы, а 1934-м в Алма-Ате был построен Дом связи, где установили коммутатор на 2400 номеров.

Прямая телефонная связь позволила существенно ускорить работу экстренных служб, таких как неотложная помощь, милиция, пожарная.

В 1950–1960-х годах емкость телефонных станций в городе возросла на 11 700 номеров. Объем строительства телефонной сети по сравнению с 1930-ми годами увеличился в пять раз. Выросла протяженность подземных кабельных сетей. Практически все районы Алма-Аты того времени имели телефонную связь.

Что же касается частных лиц, то телефоны были далеко не у всех.

– В 1930-х годах могло быть так, что на многоквартирный дом, или, как тогда говорили, жилкомбинат, приходилась одна квартира с телефоном. И ее жильцы осознавали свою ответственность в том, что даже если к ним ночью постучатся в дверь и попросят позвонить в «скорую» или милицию, они должны немедленно открыть, ведь от этого могла зависеть жизнь человека, – рассказывает заведующая отделом современной истории Музея Алматы Шара Боздакова.

К слову, в экспозиции Музея Алматы, посвященной советскому периоду, представлен один первых дисковых аппаратов, бывших в распоряжении алматинцев. Он помещен в интерьер квартиры, снятая трубка лежит на столе. У зрителей складывается впечатление, что домохозяйка, прервав разговор с подругой, на секундочку отлучилась на кухню – посмотреть, не подгорела ли каша на плите.



– В СССР благодаря появлению прямой сети телефон стал еще и средством психологической разгрузки. Телевизоры были не у всех, радио с бесконечными концертами по заявкам тружеников и новостями про передовиков надоедало, а телефон дарил возможность живого общения между людьми,– говорит Шара Боздакова.

Между тем, несмотря на расширяющуюся сеть, мощностей все же не хватало, и тогда появилась еще одна примета советского времени – блокиратор. Он позволял к одной сети подсоединять двух абонентов. Как правило, одну линию делили между собой жители соседних квартир.

Посетительница Музея Алматы Эльмира поделилась с нами воспоминаниями о таком случае.

– Как-то я сняла трубку и услышала, как мой сосед читает своей девушке стихи. Он декламировал произведения поэтов Серебряного века – Ахматовой, Цветаевой. Я заслушалась, позабывав про все свои дела, прильнула к трубке. А потом он внезапно остановился и сказал своей девушке: «Родная, мне кажется, что нас кто-то слушает, я чувствую чье-то дыхание», на что девушка ответила: «Это мое дыхание, продолжай». И он продолжил – читал стихи еще полчаса. Так, случайно сняв трубку, я бесплатно оказалась на поэтическом вечере, – поделилась воспоминаниями посетительница музея.

Во второй половине 1980-х годов появились кнопочные телефоны, дисковые аппараты со временем вышли из

употребления.

– Они стали воспоминанием о совсем еще недавних временах, когда не было социальных сетей, мессенджеров. Тогда ценилось живое общение, – заключила заведующая отделом музея.

Юрий КАШТЕЛЮК

Фото Юрия ВЫБЛОВА