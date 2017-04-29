С Днём единства!

Гид от «Вечёрки» по программе праздничных выходных

Город готовится широко отметить День единства народа Казахстана. Праздничные мероприятия пройдут повсеместно – во всех районах мегаполиса. Алматинцев ждут концертные программы, дегустация национальных кухонь, ярмарки ремесленников и конкурсы.

Возможность накрыть дастархан без ущерба для кошелька подарит алматинцам традиционная ярмарка сельхозпроизводителей. Начнется она в субботу в 8 утра на площади «Астана». Горожане смогут приобрести качественные продукты по доступным ценам напрямую от предприятий пищевой промышленности Алматинской области. Это более 170 тонн мясной, молочной, овощной продукции. В связи с проведением ярмарки будет частично перекрыто автомобильное движение на участке дороги вдоль улицы Толе би – от пр. Абылай хана до ул. Панфилова, а также вдоль ул. Панфилова – от Богенбай батыра до Казыбек би.

В воскресенье, 30 апреля, алматинцы выйдут на старт общегородского велопробега, посвященного международной специализированной выставке EXPO-2017. Участники второго двухколесного променада нового сезона проедут новым маршрутом. Место и время старта не изменились – перед бизнес-центром «Нурлы Тау» в 9.00, а вот пунктом назначения теперь станет Центральный парк культуры и отдыха. Трасса проляжет по Аль-Фараби, ВОАД, Толе би и Кайырбекова. Дистанция – прежняя, 10 км.

Главный трофей – велосипед. Велопробег открыт для всех – стартовый взнос и регистрация не требуются.



Марина ПЕСТРЯКОВА

Где и как ещё отдохнуть в эти выходные в Алматы смотрите здесь: Весеннее настроение