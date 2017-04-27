С энергией будущего

Государственный квинтет деревянных духовых инструментов Казгосфилармонии выступит на сцене «Астана Оперы»

Это произойдет в честь Международной специализи­рованной выставки EXPO-2017.

Как рассказал «Вечерке» художественный руководитель коллектива – заслуженный деятель РК, ассациированный профессорой завкафедрой духовых и ударных интсрументов кафедрой Казахской национальной консерватаории Жанат Ерманов, концерт запланирован на 15 августа в камерном зале театра «Астана Опера», рассчитанном на 250 мест. Ансамбль выступит на сцене главного театра страны впервые.

Программа будет состоять из двух отделений: 1) музыка эпохи барокко и классицизма; 2) музыка XX века.

Сначала прозвучит Дивертисмент Моцарта в переложении для квинтета профессора Парижской консерватории Давида Вальтера. По словам Жаната Ерманова, его французский коллега приезжал в Алматинскую консерваторию, куда его пригласили дать мастер-классы, и тогда возглавляемому им ансамблю посчастливилось сыграть с Давидом Вальтером во время концерта Фортепианный квинтет Бетховена.

Также в первом отделении коллектив сыграет Квинтет № 2 соль минор в четырех частях современника Моцарта – немецкого композитора Франца Данци, который был последним классиком. В этой музыке отражен переход классицизма к романтизму. Наконец в программу первого отделения включен Менуэт испанского композитора XIX века Бласа Марии де Коломера, который Государственный квинтет деревянных духовых инструментов будет исполнять впервые.

Во втором отделении зрители услышат Квинтет немецкого композитора ХХ века Эдварда Моритца. Как отметил Жанат Ерманов, в этой музыке присутствуют современные элементы, где-то она напоминает «Героическую симфонию» Шостаковича.

Кроме того, прозвучит Юмореска (рондо) для духового квинтета австрийского композитора Александра фон Цемлинского. Это произведение было написано автором в эмиграции в США, куда он уехал в 1938 году, поэтому это не юмореска в чистом виде, а пьеса с оттенком грусти – смех сквозь слезы.

Гостям из зарубежья будет интересно послушать нашу национальную музыку, поэтому в программу концерта Жанат Ерманов включил произведение казахстанского композитора Ерболата Андосова «Праздничный кюй».

– К большому сожалению, автор рано ушел из жизни, – рассказывает Жанат Рахметуллинович. – Однажды незадолго до кончины он пришел ко мне и принес партитуру для квинтета, попросил посмотреть ее и, если понравится, исполнить. А вскоре его не стало. Впервые мы исполнили «Праздничный кюй» в Лондоне в соборе святого Павла, премьера прошла при полном аншлаге, публика очень хорошо встретила произведение Ерболата Андосова. Потому что в его основе лежит наше национальное мелодическое зерно, но обработанное композиторской мыслью. Автор сделал это очень хорошо, мастерски. Не каждый духовой инструмент может передать настроение кюя, а здесь ему удалось сделать такую аранжировку, так сопоставить инструменты, что стало возможным передать наш нацио­нальный дух.

На бис квинтет подготовил популярные у публики произведения, в которых музыканту следует продемонстрировать свою виртуозную технику: скерцо для флейты из Сюиты си минор Иоганна Себастьяна Баха, известное как «Шутка», и «Полет шмеля» Николая Римского-Корсакова.

У музыкантов в планах записать свое выступление, посвященное EXPO-2017, и выпустить диск на память.

– Для нас, казахстанцев, очень важна значимость такого грандиозного события, как EXPO, – говорит Жанат Ерманов. – У нас пройдет событие мирового масштаба, и мы испытываем гордость за нашу страну. Мы, рядовые казахстанцы, от всей души желаем, чтобы это мероприятие прошло на высочайшем уровне, чтобы люди, которые приедут к нам со всего мира, по достоинству оценили достижения нашей страны, нашего народа, нашего Президента. С таким патриотическим настроем наш коллектив стремится внести свою лепту в дело проведения Международной специализированной выставки EXPO-2017.

Индира САТБАЕВА

Фото из архива квинтета (на снимке – слева направо: Талгат Сапабеков (фагот),

Асем Нусипова (гобой), Жанат Ерманов (кларнет), Инкара Жубанова (флейта),

Манарбек Сабитов (валторна)