С энергией будущего

Государственный ансамбль танца «Салтанат» подготовил программу для зрителей EXPO-2017

Коллектив представит гостям, которые приедут в Астану со всей планеты, концертную программу, в которую будут включены лучшие хореографические номера, знакомящие аудиторию с нашей национальной культурой и традициями, а также этносов, проживающих в Казахстане и в мире. Концерты ансамбля запланированы на 12 июня и 8 августа в театре «Астана балет», а также в специализированном «Этноауле»

10 и 14 июня, 6–7 июля и

9 августа. Об этом «Вечер­ке» рассказала художественный руководитель ансамбля танца «Салтанат» – заслуженный деятель искусств РК, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат» Гульсауле Орумбаева.

– Для нашей страны EXPO-2017 стало знаковым событием: никогда раньше международная выставка такого масштаба не проходила в Центрально-Азиатском регионе и СНГ, и мы гордимся, что станем ее участниками, – говорит она.

На протяжении долгих лет «Салтанат» является визитной карточкой Казахстана, продолжая достойно представлять национальное танцевальное искусство в разных странах мира. Народное творчество является основой в подборе репертуара ансамбля, в нем заключаются бесконечные возможности создания и расширения концертных программ новыми произведениями хореографии. Ансамблю подвластны любые формы и жанры – от миниатюры до масштабного дивертисмента. Выступления коллектива отличаются высоким исполнительским мастерством, а разнообразие концертных программ отвечает вкусам самой искушенной публики. В танцевальных постановках ансамбля отражается жизнь нашей многонациональной страны, традиции, обычаи, наша неповторимая природа, чувства, тепло, ритм сердца и преданность любимому делу – искусству танца.



Индира САТБАЕВА