С мира по картине

В Казахской национальной академии искусств имени Жургенова открылась международная выставка

В экспозиции «Взгляд художника на современный мир» представлены как работы нынешних студентов творческого вуза, так и его выпускники, которые сегодня живут в самых разных уголках земли. В частности, на выставке можно увидеть живописные произведения Шамиля Гулиева. Его картины наполнены глубоким философским смыслом. Два гобелена представила и Лейла Ахмет Осман – бывшая наша соотечественница, а ныне жительница США. Тема ее работ – мифология тюркского народа.



Работы студентов кафедры академического рисунка и станковой графики КазНАИ имени Жургенова, представители которой и стали инициаторами проведения международной выставки, посвящены в основном национальным обычаям и традициям. Все произведения выполнены в разных стилях и техниках. Есть среди них и написанные в классической манере пейзажи, запечатлевшие красоты родного края, и сюрреалистические сюжеты.

Выставка уже получила много положительных отзывов.



Елена СОКОЛОВА

Фото Юрия ВЫБЛОВА