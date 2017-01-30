С высоты птичьего полета

В числе призеров — Ханбин Ванг, запечатлевший караван в пустыне, китайский фотограф Ги Женг за фотографию рыбака, сделанную в провинции Фуцзянь, и Мауро Паглай — жюри отметило его работу «Зеленые волны», снятую беспилотником над полем в Италии. Все эти работы вы можете посмотреть в