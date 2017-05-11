Что коллекционировали алматинцы полвека тому назад?

Счастливый билет – что это значит? Для людей старшего поколения, успевших поездить и с кондуктором, и с кассами самообслуживания, «счастливый билет» – ностальгия по детству. А молодежь пусть узнает, что…

В прошлом веке все было предельно просто: за наличные деньги пассажир получал талончик – билет с шестизначным номером, который в случае проверки контролерами служил подтверждением, что гражданин не «заяц», то есть не бесплатно едет.

Вначале функцию выдачи таких проездных документов выполняли тетеньки со специальными кондукторскими сумками, увешанными билетными рулонами с разным номиналом стоимости – в зависимости от дальности поездки. Бдительные кондукторши кричали каждому вошедшему в салон: «Обилечиваемся, товарищи, своевременно!», и проскочить мимо них было трудно, почти невозможно. Так что оплата проезда в общественном транспорте была тогда почти стопроцентной.

Впоследствии кондуктора заменил беспристрастный кассовый аппарат, в котором рулоны билетов были заправлены внутрь, и каждый пассажир, опустив в него пять копеек в автобусе и три – в троллейбусе или трамвае, мог оторвать себе билетик. Интересно, что в те времена редко кому из сознательных советских граждан приходила в голову мысль обманывать кассу – опустить, к примеру, три копейки, или пуговицу вместо пятачка, или вовсе оторвать билетик бесплатно. Над каждым кассовым аппаратом висела надпись «Совесть – лучший контролер!». Такая вот гражданская сознательность…

Но сейчас речь не об этом. А о том, что не только дети, но и взрослые в подавляющем своем большинстве, получив такой билетик, обязательно подсчитывали количество цифр в шифре, и если сумма первых и последних трех цифр совпадала, такой билетик считался «счастливым». Существовала примета: если съешь такой «счастливый билет», загадав при этом желание, оно обязательно сбудется. И тут главное – дождаться конца поездки, а то доказывай потом контролеру, что ты не «заяц». Съедали билет только те, кто жаждал счастья в виде пятерки в школе или свидания с девчонкой. Но были и такие, кто слыл коллекционером счастливых билетов. И вот же напасть, как раз таки им и везло более других на «билетное счастье». Не только по сумме первых и последних трех цифр выходили они на «светлое будущее», но один раз в жизни выпало моему дружку «счастье» в шесть одинаковых пятерок «555555»! Вот это был БИЛЕТ! Такой не станешь кушать. Его надо было хранить. И ведь сохранил. Вернее, хранил до самой свадьбы. Показал его всем гостям, потом подарил невесте.

Другие собирали обертки от конфет: «Мишка на севере», «Красная шапочка», «Ну-ка, отними!», «Тузик», «Красный мак» и многие другие советские шоколадные конфеты заворачивались сначала в фольгу, а сверху – в красочные фантики. Сейчас это трудно представить, но в эпоху дефицита, когда шоколадные конфеты доставались детям лишь изредка по праздникам, воспоминания о съеденном отчасти заменяли ребятне ощущение нечастого шоколадного «счастья».

В основном коллекционирование конфетных фантиков считалось занятием для девчонок. Они же собирали карманные календарики и открытки с фотографиями популярных советских актеров.





Пацаны же занимались более «серьезными» вещами – коллекционировали этикетки от спичечных коробков. Правда, особого разнообразия производителей не было – на этикетках были различные предупреждения: «Пешеходы! Переходите улицу в установленном месте!», «Довольно пьянства!», «Если вы пылесос купили – в квартире не стало ни грязи, ни пыли!». Иногда можно было встретить более редкие, напоминающие заграничные, а потому более ценящиеся спички из Прибалтики.

Собирать этикетки от спичечных коробков мог себе позволить каждый желающий – такое хобби не стоило практически ничего.

Василий ШУПЕЙКИН