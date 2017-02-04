Сделано в Алатау

В рамках Универсиады проходит этнофестиваль «Алатау алабында»

На территории театра традиционного искусства «Алатау» иностранные гости знакомятся с традициями, обрядами и национальной музыкой казахского народа. Здесь туристы и жители города смогут стать свидетелями джигитовки, принять участие в мастер-классах, научиться устанавливать юрту, делать сырмак – кошму. Посетителей угостят блюдами национальной кухни, предложат послушать терме, песни и кюи, а также приобрести изделия прикладного искусства. На сцене организованы показы казахской национальной одежды, театрализованных представлений в исполнении традиционных творческих коллективов.

В центре этноаула установлены три большие сферы. В первой проводится дегустация блюд национальной кухни, во второй – ярмарка прикладного искусства, в третьей расположен концертный зал на 300 человек. Внутри основных сфер имеются малые, представляющие собой аул мастеров прикладного искусства, аул беркутчи, аул ювелиров, выставку музыкальных инструментов. Тем временем в театре искусства «Алатау» ежедневно в 15.00 бесплатно демонстрируются отечественные исторические художественные фильмы и проходят концерты традиционной музыки. Сегодня здесь состоится творческий вечер кюйши Батыржана Мыктыбаева, завтра – встреча с исполнителем традиционной песни Еркеном Шукимановым. 6 февраля запланирован айтыс студенческой молодежи, а седьмого числа – традиционный музыкальный вечер региона Жетысу.



Виктор АНДРЕЕВ